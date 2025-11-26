Snow Man目黒蓮（28）とラウール（22）が25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇。ダンスでも歌でもなく“漫才”で会場を沸かせた。

同賞はファッション雑誌「VOGUE JAPAN」による、その年を彩った人々をたたえるアワード。Snow Manは今年、スタジアムライブを実施するなどデビュー5周年を華々しく飾った。1年の振り返りを問われたラウールは「ファンの方に直接『ありがとう』を言える場があったり交流ができました」とする一方、「個人としては来年公開する映画を2本撮りました」と“報告”。

ここで「2本？」と首をかしげる目黒をスルーし、「1つは葬儀屋さん、もう1つは『Sakamoto Days』。今は放送中の（TBS系日曜劇場）ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』」と目黒の出演作を横取り。張本人の目黒が「それ俺だね」と突っ込むと会場から笑い声が漏れ、「このやりとり、裏で練習しました」とニヤリ。会場を和ませ、ラウールも「見方によったら新人漫才師みたいな格好」と“デビュー戦”に満足げだった。

名実ともトップアイドルに君臨するが、目黒は「ここからが試練」と語る。「また新しい目標を見つけ出さなくちゃいけない時期なのかなと思っています」とおごりはなかった。【望月千草】