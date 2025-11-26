今日26日(水)は関東や東北、北海道で濃霧注意報が発表されている所があります。昼前にかけては濃い霧がかかって見通しの悪くなる所があるため、車を運転する際などは特に注意が必要です。

関東、東北、北海道に濃霧注意報が発表中

今日26日(水)午前6時30分現在、東京都を含む関東や長野県、東北、北海道で濃霧注意報の発表されている所があります。SNSの投稿や各地のライブカメラ映像などによると、関東でも埼玉県や千葉県、茨城県などで霧のかかっている所があるようです。





関東や長野県、東北、北海道では、昼前にかけて濃い霧がかかって見通しの悪くなる所があるでしょう。車を運転する際などは特に注意が必要です。また、道路の速度規制など交通機関に影響が出ることも考えられますので、お出かけ前には念のため最新の情報を確認するとよさそうです。

霧の日の運転のポイントは

霧の発生時、車を安全に運転するためには、以下の点に注意してください。



・スピードを落として、車間距離を十分にとりましょう。

・ヘッドライトのロービームやフォグランプ、リアフォグランプを点灯しましょう。これらは、ドライバー自身の視界確保だけではなく、他の車や歩行者に自車の存在を知らせるのに役立ちます。ただし、ハイビームは乱反射して余計に視界が悪くなるので避けましょう。

・前がよく見えない場合は、センターラインなどを目印にして走行してください。

・霧が濃く、不安や危険を感じる場合には、無理をせず駐車場やSA・PAなどに停車して霧が解消するのを待ちましょう。ただし、道路や路肩に停車するのは危険なのでやめましょう。



また、霧で注意が必要なのはドライバーだけではありません。歩行者も、ドライバーから見えにくいことを意識した上で、注意して歩く必要があります。

横断歩道を渡る際や、歩道の自動車の乗り入れ口付近を通行する際には、車が来ていないかよく確認してから通行するようにしましょう。反射材がついた服を着るのも効果的です。



それから、鉄道やバスなどの公共交通機関を使う場合は、霧によって大きく遅延している可能性があります。霧の発生が予想されていたり、霧がでていることがわかった時点で、早めの出発をしましょう。