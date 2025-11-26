ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ストラップ付属で斜め掛けも可能！【ディーゼル】のファブリックモノグラムショッパーバッグがAmazonで販売中！

今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！

話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！

ディーゼルのユニセックスファブリックモノグラムショッパーバッグはジャカードモノグラムファブリック生地を採用したスタイリッシュなショッパーバッグである。微光沢のナイロンにナッパレザーを組み合わせた、クールでライトウェイトなバッグだ。

マチも広くて使いやすい。ハンドルと同素材のウェビングストラップが付属しているため、2WAYで使うことができるのも嬉しい。

裏面も無駄がなく洗練されたデザインだ。

開閉口はジッパーになっているので、中身の目隠しもできる。

【サイズ寸法】 縦 37cm 横 36cm マチ 8cm ストラップ　最小 63cm　最大 113cm