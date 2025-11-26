ºäÅì¶Ì»°Ïº¡¢75ºÐ¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ä¡×¡¡·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅì¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬25Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤ÏÃÄÂÎ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡¢Âè22²ó¡Ø¥¿¥Ë¥¿·ò¹¯Âç¾Þ¡Ù¤ÎÂ£¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ºäÅì¤µ¤ó¤Ï¡ÈÆü¡¹¤Î·Î¸Å¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤Ø¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉñÂæ¾å¤Ç¤Î±éµ»¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤¬¡¢¹ñÌ±¤¬¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡Ø¥¿¥Ë¥¿·ò¹¯Âç¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢ºäÅì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤ò·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºäÅì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍµ¡¤Î¤â¤Î¡¢¼«Á³¤Î¤â¤Î¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²Ã¹©¤·¤¿¿©ÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤ª¿å¤Ç¤â¡£¤À¤«¤é¡¢°û¤ßÊª¤Ç¤â¡Ê²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¡Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºäÅì¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¬Â§Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÉñÂæ¤¬¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤ÎÉñÂæ¤Î»þ¤È¤«¡¢Ãë¤ÎÉñÂæ¤Î»þ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤¬¹Í¤¨¤ë¡Èµ¬Â§Àµ¤·¤µ¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£