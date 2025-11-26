厚生労働省の「令和6年 人口動態統計」によると、日本人の死因第2位は「心疾患」で、22万6388人が亡くなったそうです。そのようななか、「血管や心臓の病気は、長年の生活習慣が大きくかかわっています。そして、加齢とともに発症する頻度は格段に高まります」と話すのは、2012年に当時の天皇陛下（現・上皇陛下）の執刀医を務めた、心臓血管外科医の天野篤先生です。今回は、天野先生の著書『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』から一部を抜粋し、血管と心臓の守り方をご紹介します。

【図】心臓病のリスクを高める生活習慣

血液検査で生活習慣病の「兆し」をつかみ、40代以降は動脈の石灰化を把握する

心臓を守るためにより重要なのは血液検査の「生化学検査」

血管と心臓を守り健康寿命を延ばすためには、何よりも生活習慣病の「兆し」を把握しておくことです。高血圧、脂質異常、糖尿病などの生活習慣病の把握のために有用なのが血液検査です。詳細な血液検査によって、突然死もある心臓病につながる生活習慣病の兆しを見つけることができるのです。

これは、20代〜40歳くらいまでの若い世代においても有用です。この年代は、徐々に肥満が進んで体形が変わることなどにより、血圧や血糖値が高くなってくるケースが少なくありません。

さらに、遺伝的な高ＬＤＬコレステロール血症、糖尿病、高血圧などの体質が加わると、動脈硬化性の疾患が早い段階で表れるリスクが高くなります。その年代で初めて症状が表れたと同時に突然死という場合もあるのです。そうした最悪のケースを回避するために、血液検査が大切になってきます。

就業者の定期健康診断の健診項目は、労働安全衛生法の規定により、「労働安全衛生規則」で定められています。その項目には血液検査も含まれていて、「一般血液検査」と「生化学検査」が実施されます。一般血液検査では貧血や炎症の有無などがわかります。

心臓を守るためにより重要なのは生化学検査で、脂質の中性脂肪、ＨＤＬ（エイチディーエル）コレステロール＝善玉コレステロール、ＬＤＬコレステロール＝悪玉コレステロール、空腹時血糖（ＨｂＡ１ｃ＝ヘモグロビンエーワンシー）、肝機能（ＧＯＴ＝ジーオーティー、ＧＰＴ＝ジーピーティー、γ-ＧＴＰ＝ガンマジーティーピー）などから、生活習慣病のリスクを推測することができるのです。

生活習慣病が始まっていたらチェックすべきこと

生化学的な血液検査で生活習慣病が始まっていた場合、治療が必要なレベルならしっかり取り組み、予備群であれば生活習慣の改善が必要です。

それと並行して、心臓超音波検査や造影剤を使用しない単純ＣＴ検査を受け、高血圧による心臓肥大が始まっていないか、冠動脈の石灰化が始まっていないかを、チェックしておくことが望ましいでしょう。将来的な動脈硬化性疾患のリスクを把握できて、予防策に取り組むことができます。



『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』（著：天野篤／講談社ビーシー）

ちなみに、20代から40歳くらいまでは、いわゆる腫瘍マーカーを測定して、がんのスクリーニングに重きをおく必要はありません。遺伝的な要因や特殊な体質がない限り、その年代にがんになるのはかなりまれだからです。

まずは生活習慣病の兆しを確認することを意識しましょう。

40〜65歳くらいで心臓病予備群は特定される

心臓を守るという意味で、いちばん問題になるのは40歳から65歳くらいまでの年代です。体質的な要素に加え、環境的な因子による心臓病が増えてくるのです。とくに日本人は、その年代から高血圧の問題が表面化してきたり、肥満からくる糖尿病や耐糖能の異常が出てきたり、それら生活習慣病による動脈硬化も進み出すため、さまざまなバリエーションの心臓トラブルが生じ始めます。

そのバリエーションのなかには、急性大動脈解離をはじめとした突然死を招く心臓病があったり、本来３枚ある心臓弁が生まれつき２枚にしか分離していない二尖弁（にせんべん）や軽症の心臓弁膜症が、弁の経年劣化によって症状が出てくるレベルまで進んだりするケースもみられます。

つまり、40歳から65歳くらいまでの年代は、一生のなかで心臓の治療を受ける可能性がきわめて高い人が特定されてくる期間といえるのです。

たとえば、50代で冠動脈や骨盤の中にある腹部大動脈などの太い血管の石灰化が目立つといった場合には、将来的にさまざまな行動制限を受ける可能性が高い心臓病の予備群だといえます。

ちなみに動脈の石灰化は先ほどもふれた単純ＣＴ検査で把握できます。石灰化した血管は骨と同じように白く映るのではっきりわかるのです。

生活習慣病がある40代以降は単純ＣＴ検査も受ける

ですから、40歳から65歳くらいまでの年代は一度はＣＴ検査を受けておくのがいいでしょう。今のＣＴは高性能なので、同時に脂肪肝がわかったり、肺がんのスクリーニングも行えます。

一般的に、まったく病気がない状態でＣＴ検査だけを受けることは難しいのですが、かかりつけ医に画像診断クリニックのような施設を紹介してもらえば、受診は可能です。

あらためてまとめると、20代から40歳は「生化学的な血液検査」、40歳から65歳くらいまでは「単純ＣＴ検査」を追加して受けておくことが心臓突然死を来す要因を早期発見して、確定診断と治療に結びつける道筋になるといえるでしょう。

※本稿は、『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』（講談社ビーシー）の一部を再編集したものです。