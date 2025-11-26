³Þ¾¾¤ÎÅ·ºÍ¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê¤¬°ú¤½Ð¤·¤¿¡ã¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡ä¤ÎÆÃÀ¡£¡Ö°²ÌÓ¤Î²øÊª¡×¤¬Ãæ±û¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡Ö°²ÌÓ¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾ÇÏ¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤½¤Î´Ø·¸¼ÔÃ£¤ò¸½ÌòÅö»þ¤«¤é¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¹¾ÌÌ¹°Ìé¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÀ¸ÃÂ40¼þÇ¯¡£¼î¶Ì¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£¹¾ÌÌ¹°Ìé¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï
³Þ¾¾¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ4¤«·î¶á¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï1987Ç¯5·î19Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¿·ÇÏÀï¤Ï800¥á¡¼¥È¥ë¡£³Þ¾¾¶¥ÇÏ¾ì¤Ï±¦²ó¤ê¤Î1¼þ1100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢800¥á¡¼¥È¥ë¤Ï2¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Ä¾Àþ¤ÏÃ»¤¯¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç201¥á¡¼¥È¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÀÄÌÚÃ£É§¤È¤¤¤¦¼ã¼êµ³¼ê¤¬¾è¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤Ë¼óº¹ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾¡¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤ª¤Ê¤¸°²ÌÓ¤Ç¡¢Éã¤Î¥×¥ì¥¹¥È¥¦¥³¥¦¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ°²ÌÓ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÇÏ¡ÊµÆ²Ö¾Þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥È¥¦¥·¥ç¥¦¡×¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÏ¼ç¤Ï¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤¤ÎÆ£ÀµËÒ¾ì¡ÊÆ£ÅÄÀµÌÀ¡Ë¤È¤Ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÂÆ£¾¡¤È¤¤¤¦ÇÏ¼ç¤Ç¡¢¡ÖÆ£¾¡¡×¤ò¡Ö¥È¥¦¥·¥ç¥¦¡×¤ÈÆÉ¤Þ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
2Àï¤á¤Ï2½µ´Ö¸å¤Î6·î2Æü¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸800¥á¡¼¥È¥ë¡£ÏÉ¸«Öý¼Ë¤Î²ÃÆ£°ìÀ®¤¬¾è¤Ã¤Æ¡¢2Ãå¤Ë4ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3Àï¤á¤ÏÀÄÌÚ¤ËÌá¤Ã¤Æ6ÇÏ¿Èº¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÃÆ£¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿4Àï¤á¤Ï¼óº¹¤Ç¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤Î2Ãå¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ÃÆ£¤¬¤Ä¤Å¤±¤Æ¾è¤Ã¤¿5Àï¤á¤Ç¤â¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ´°¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éé¤±¤¿¤È¤¤ÏÜö¹ü¤Î±ê¾É¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³Þ¾¾¤ÎÅ·ºÍµ³¼ê
8·î30Æü¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï³Þ¾¾¤Î½ÅÍ×¤Ê2ºÐÀï¡¢½©É÷¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç5Àï¤¹¤Ù¤Æ800¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï1400¥á¡¼¥È¥ë¤Ë±ä¤Ó¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¡¢³Þ¾¾¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¢°ÂÆ£¾¡¸Ê¤¬µ³¾è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÉ¸«Öý¼Ë¤Î¹â¶¶¤ÏÃÏÊý¶¥ÇÏÁ´¹ñ¶¨²ñ¤Îµ³¼ê¸¦½¤¤ÇÆÊÌÚ¸©±ö¸¶Ä®¡Ê¸½Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¡Ë¤Ë¤¢¤ëÃÏÊý¶¥ÇÏ¶µÍÜ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½éÀï¤È3Àï¤á¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄÌÚ¤ÏÍîÇÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¾è¤ì¤º¡¢ÏÉ¸«¤Ï°ÂÆ£¤Ëµ³¾è¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤°ÂÆ£¤Ïµ³¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ12Ç¯¤á¤Î27ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï16ºÐ¤Î1976Ç¯10·î¤Ç¡¢2Ç¯¤á¤Ë³Þ¾¾¤Îµ³¼êÀ®ÀÓ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢3Ç¯¤á¤«¤é¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤Ç³Þ¾¾¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ëµ±¤¡¢¤³¤ÎÇ¯¤â¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·»¤Î°ÂÆ£¸÷¾´¤â³Þ¾¾¤Çµ³¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï·»Äï¤ò¡Ö¥¢¥ó¥ß¥Ä¡×¡Ö¥¢¥ó¥«¥Ä¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ°ÂÆ£¾¡¸Ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ø£Ô£Õ£Ò£Æ £È£Å£Ò£Ï'88¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥È¥Î¡¼¥¶¥ó¤¬Á´ÆüËÜ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±À¤Âå¡ÊÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î°ÂÆ£¤¬³ØÇ¯¤Ç¤Ï1³ØÇ¯¾å¡Ë¤À¤¬¡¢ÁêÅö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¼èºà¤Î¤È¤¤Ë°ÂÆ£¤Î¥ì¡¼¥¹¤â²¿ÅÙ¤«¸«¤¿¤¬¡¢¼«Í³¼«ºß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ò¤È¤êÊÌ¼¡¸µ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¡¢ÅöÆü¤ÎµÏ¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢11¥ì¡¼¥¹Ãæ5¥ì¡¼¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¤È½à¥á¥¤¥ó¤ÎÅì³¤¥¯¥é¥¦¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ3¾¡¡¢¤¹¤Ù¤Æ1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡¢3Ãå¡¢5Ãå¤ËÉé¤±¤¿ÇÏ¤Ï2¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
°ÂÆ£¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Ë¤ÏÄ´¶µ»Õ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇÏ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢µ³¾è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÆ£¤¬¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¼ê¹Ë¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ó¤ÊÇÏ¤Ë½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ
³Þ¾¾¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿½©É÷¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤Ï¸åÊý¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢°ÂÆ£¤¬Â¥¤¹¤È°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢Ã»¤¤Ä¾Àþ¤ÇÆÍ¤È´¤±¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡2ÇÔ¤ÈÊ¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤Ë4ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¢¥ó¥«¥Ä¡½¡½¡£
³Þ¾¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Ä´¶µ»Õ¤ÎÏÉ¸«¤â¡Ö°ÂÆ£¤¬¾è¤ë¤ÈÇÏ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é°ÂÆ£¤¬¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¼çÀï¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢ÀïÏ¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò°ÂÆ£¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò½Å¿´¤¬Äã¤¯¡¢Á°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤ÊÇÏ¤Ë½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÉé¤«¤¹¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Åö»þ³Þ¾¾¤Î¸ÅÇÏ¤ÎÁÐàú¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¡¼¥È¥Î¡¼¥¶¥ó¤«¥ï¥«¥ª¥é¥¤¥Ç¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤è¡Ó
¡Ê¡Ø£²£±£³£³Æü´Ö¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡Ù¡Ë
¥Õ¥§¡¼¥È¥Î¡¼¥¶¥ó¤Ï°ÂÆ£¤¬¾è¤Ã¤ÆÁ´ÆüËÜ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÃÏÊý¤ÎºÇ¶¯ÇÏ¤Î°ìÆ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ï¥«¥ª¥é¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»Ð¥ª¥¥ï¥«¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢Ãæ±û¤Ç¤ÏÄ«Æü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë¾¡¤Á¡¢ÃÏÊý¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é9Àï7¾¡¡¢Åì³¤µÆ²Ö¾Þ¡¢Ì¾¸Å²°Âç¾ÞÅµ¤Ê¤É6¤Ä¤Î½Å¾Þ¤òÀ©¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¡¼¥È¥Î¡¼¥¶¥ó¤È¤Ï1987Ç¯¤Ë2ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÆ£¤Ï¥ï¥«¥ª¥é¥¤¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢1995Ç¯¤Ë°ÂÆ£¤¬µ³¾è¤·¤ÆÃæ±û¤Îºù²Ö¾Þ¡Ê1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç4Ãå¡Ë¤ËÄ©¤ó¤À¥é¥¤¥Ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Û¤É¤Î¸ÅÇÏ¤Î¶¯¹ë¤Ç¤Ê¤¤¤È¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÉé¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È°ÂÆ£¤Û¤É¤ÎÌ¾¼ê¤¬¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶²¤ë¤Ù¤2ºÐÇÏ¤À¡£
³Ú¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Î¢ÌÜ¤Ë
¤µ¤Æ¡¢°ÂÆ£¤¬¾è¤Ã¤Æ2Àï¤á¤Ï½Å¾Þ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥é¥¦¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÃÇÁ³¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢Á°Áö¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ3ÈÖ¼ê¤ò¿Ê¤àÀè¹Ôºö¤ò¤È¤ê¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤¬ÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
Ä¾Àþ¤Ï2Æ¬¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤¬Á°¤Ë¤Ç¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤â¤¦°ìÆ§¤óÄ¥¤ê¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ÇÁ°¤Ë¤Ç¤¿¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÉ¡º¹¤Ç½é½Å¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢3Ãå¤È¤Ï2ÉÃ¤ÎÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë2Æ¬¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÈ´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÆ£¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¤É¤¦¾è¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢³Ú¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È£³ÈÖ¼ê¤ÇÀè¹Ô¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÄ¾Àþ¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤È¤ÎÉ¡º¹¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥°¥ê¤ÏÀè¤Ë¹Ô¤¯¤ÈµÓ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ó
¡Ê¡Ø£Ô£Õ£Ò£Æ £È£Å£Ò£Ï'88¡Ù¡Ë
³Ú¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÂÆ£¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÆÃÀ¤ò°ú¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ±ûÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢²¬Éô¹¬Íº¤¬¾è¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÈÉðË¤¬¾è¤Ã¤¿°ÂÅÄµÇ°¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¡¼¥È¤È¼Ç¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µ³¼ê¤¬¸æ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤ÇÏ¤âÂ¿¤¤ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Îµ³¼ê¤È¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ä°ÌÃÖ¼è¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹Àï½Ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÃæ±û¤Îµ³¼ê¤Î¡¢´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÃæ±ûÆþ¤ê¤·¤¿°ÂÆ£¤Ë¡¢Ãæ±û¤Ç¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¾è¤Ã¤¿µ³¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤Í¤¿¤È¤¡¢¡Ö²ÏÆâ¡ÊÍÎ¡Ë¤µ¤ó¤Î¾è¤êÊý¡Ê¢¨¡Ë¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥ª¥°¥ê¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢¨1988Ç¯3·î6Æü³«ºÅ¤Î¥Ú¥¬¥µ¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Îµ³¼ê¤òÌ³¤á¤¿²ÏÆâÍÎ¤Ï¡¢¡Ö½øÈ×¤Ï¸åÊý¤Ë¹µ¤¨¡¢3¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¤«¤é³°¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¿Ê½Ð¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ç°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¼è¤ê¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿ÃæµþÇÖ
¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È1987Ç¯10·î14Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤Î½Å¾Þ¡¢ÃæµþÇÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
½ÐÁöÇÏ¤Ï12Æ¬¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÃæÃÄ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤È¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï³°¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Î11Æ¬¤Îµ³¼ê¤Ï¼ê¹Ë¤ò·ã¤·¤¯Æ°¤«¤·¡¢´öÅÙ¤âÊÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÂÆ£¤Î¼ê¹Ë¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆÍ¤È´¤±¤ë¡£2Ãå¤È¤Îº¹¤Ï2ÇÏ¿È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÆ£¤ÏºÇ¸å¤Ï¼ê¹Ë¤ò¹Ê¤ê¡¢¤¦¤·¤í¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤¤Î´¶¿¨¤¬¤è¤Û¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£³Þ¾¾»þÂå¤Ë¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï1²ó¤·¤«¼Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ø£Ô£Õ£Ò£Æ £È£Å£Ò£Ï'88¡Ù¤Î¼èºà¤Î¤È¤¤Ë°ÂÆ£¾¡¸Ê¤Ï¡Ö¥À¡¼¥È¤Ï²¼¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÏ¤¬°ã¤¦¤«¤é³Ú¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥À¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¶¯¤¤ÇÏ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¼Ç¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ãæ±û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÃæµþÇÖ¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î¸ÞÂç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡½¡½»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Î»°´§¥ì¡¼¥¹¤È¡¢ÌÆÇÏ¸ÂÄê¤Îºù²Ö¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¡½¡½¤ÎÂè1²óÅÐÏ¿¡ÊÅÐÏ¿ÎÁ2000±ß¡Ë¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÇÏ¼ç¤Î¾®·ª¹§°ì¤ÏÃæ±û¤ÎÇÏ¼ç»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ãæ±û¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³ÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¿ùËÜÀ¶¤È¤ÎÂÐÃÌ¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¡¢¾®·ª¹§°ì¤¬ÃæµþÇÖ¤Î¤È¤¤ËÃæ±û¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¡Ø¾®·ª¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÇÏ¡¢Ãæ±û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÁö¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÇä¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ãæ±û¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¨¶¥ÇÏ»¨»ï¡ØÍ¥½Ù¡Ù¤ÎÏ¢ºÜÂÐÃÌ¡Ö¿ùËÜÀ¶¤Î¶¥ÇÏÃÌµÁ¡×¡Ê1994Ç¯11·î¹æ¡Ë
¡Ö¥ß¥Ê¥¬¥ï¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÈá·à¡×
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÂç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÊì¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÊï¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ÆÇÏ¤Î¤È¤¤ËºÇ½é¤Î½ÐÁöÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸»º¤È¥ì¡¼¥¹¤òÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡¢¶¥ÇÏ¤Îµ¬ÈÏ¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È°ìÈÌ£ÇI¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ÏÅÐÏ¿ÊýË¡¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë3²ó¡ÊÅö»þ¤Ï2000±ß¡¢3000±ß¡¢5000±ß¤Î·×1Ëü±ß¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ª¤Ê¤¸¤è¤¦¤Ë1ºÐ¤Î½©¤ËÂè1²óÅÐÏ¿¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÁÏÀßÅö½é¤Ï1ºÐ¤Î6·î¡Ë¡£¤½¤ì¤¬2ºÐ¤Î10·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1983Ç¯¤Î½©¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î1·î¡¢¥ß¥Ê¥¬¥ï¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤»º¶ð¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò°µ¾¡¡¢´ØÅì¤Î¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¸õÊäÃÂÀ¸¡ª¡×¤ÈÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÅÐÏ¿¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£·»»Ð¤¬¤¹¤Ù¤ÆÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¸»º¼Ô¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¡Ö¥ß¥Ê¥¬¥ï¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÈá·à¡×¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÅÐÏ¿»þ´ü¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥Ê¥¬¥ï¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤Ï¶þç§±ê¤òÈ¯¾É¡¢1Àï1¾¡¤Î¤Þ¤ÞÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ»±Ä¶¥ÇÏ¡Ê¸½¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¡Ë¤Ç¸½Ìò¤ËÉüµ¢¤·¡¢1985Ç¯¤ÎÆ»±ÄµÇ°¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼ï²´ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬Ãæ±ûÆþ¤ê¤·¤¿1988Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ì¤ÅÐÏ¿ÌäÂê¡×¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤È¡¢1991Ç¯4·î¤Ë¶¥ÇÏË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤«¤é3²ó¤ÎÅÐÏ¿ÎÁ¤Ï¹ç·×40Ëü±ß¡Ê1Ëü±ß¡¢3Ëü±ß¡¢36Ëü±ß¡Ë¤ËÁý³Û¤µ¤ì¡¢ÅÐÏ¿¤Î¤Ê¤¤ÇÏ¤Ç¤â200Ëü±ß¤ÎÄÉ²ÃÅÐÏ¿ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð½ÐÁö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ë¤Ï¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¡Ê1999Ç¯»©·î¾Þ¡Ë¤ä¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê2015Ç¯µÆ²Ö¾Þ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
Ï¢ÀïÏ¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×
¤µ¤Æ¡¢ÃæµþÇÖ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤âÏ¢ÀïÏ¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£°ÂÆ£¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¥À¡¼¥È¤Ï²¼¼ê¡×¤Ç¤âÎÏ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤¿¡£
11·î4Æü¡¢ÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡£2Ãå¤Ë2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤ë³Ú¾¡¡£¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
12·î7Æü¡¢»ÕÁöÆÃÊÌ¡Ê³Þ¾¾¡Ë¡£¤³¤³¤«¤é1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ëµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¡¢£Â£²¥¯¥é¥¹¤Î¸ÅÇÏ¤¬Áê¼ê¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7ºÐ¤Î¥ä¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Ë6ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
12·î29Æü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê³Þ¾¾¡Ë¡£4ÇÏ¿Èº¹¤Î³Ú¾¡¡£2Ãå¤Ï¤Î¤Á¤ËÃæ±ûÆþ¤ê¤·¤Æ3¾¡¤¹¤ë¥È¥¦¥«¥¤¥·¥ã¡¼¥¯¡£¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤Ï4Ãå¡£
1988Ç¯1·î10Æü¡¢¤¢¤±3ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë½Å¾Þ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê³Þ¾¾¡Ë¡£Å¥¿å¤¬Ä·¤Í¤¢¤¬¤ëÉÔÎÉÇÏ¾ì¤Î¤Ê¤«¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÄ¾Àþ¤Ç³Ú¤ËÈ´¤±¤À¤·¤Æ¤¤¿¡£2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î2Ãå¤Ï¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ñ¤ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥å¥Ë¥¢¤Þ¤Ç11Àï2¾¡¡¢2Ãå6²ó¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤Ï2¾¡6ÇÔ¡¢2Ãå¤Ï4²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦²øÊª¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È½Å¾Þ¤ò¼è¤êÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥Á¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢Åì³¤¥À¡¼¥Ó¡¼¤âÌÆÇÏ¤Î¥Õ¥¸¥Î¥Î¡¼¥¶¥ó¡Ê½©¤ËÃæ±û¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ13Ãå¡Ë¤Î4Ãå¤ËÉé¤±¤¿¤¬¡¢³Þ¾¾¤Î´ôÉì²¦´§¾Þ¤Ç½é½Å¾Þ¾¡¤Á¤ò¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ±ûÆþ¤ê¤·¤¿¤¬2·åÃå½ç¤Î»´ÇÔ¤¬¤Ä¤Å¤¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹âÃÎ¶¥ÇÏ¤Ë°ÜÀÒ¡¢7ºÐ¤Î²Æ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£