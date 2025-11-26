【バイタルエリアの仕事人】vol.58 山田楓喜｜A代表は目ざすべき場所だけど、CLで優勝したい想いの方が強い。これからもっと上に行く。もっと上の自分を見たい

【バイタルエリアの仕事人】vol.58 山田楓喜｜A代表は目ざすべき場所だけど、CLで優勝したい想いの方が強い。これからもっと上に行く。もっと上の自分を見たい