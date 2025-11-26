ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 １０月１４日付 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 １０月１４日付

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＩＭＭ通貨先物１０月１４日主要国通貨 円の買い越し減少

円 37166枚の買い越し 9141枚の買い越し減

ユーロ 108325枚の買い越し 10040枚の買い越し減

ポンド 11629枚の売り越し 7153枚の売り越し増

スイスフラン 28206枚の売り越し 736枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 14933枚の売り越し 1788枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ１０月１４日主要国通貨 円の売り越し減少

円 57103枚の売り越し 4138枚の売り越し減

ユーロ 5454枚の売り越し 5988枚減少し売り越しに転じる

ポンド 37708枚の買い越し 2472枚の買い越し増

スイスフラン 1904枚の売り越し 3055枚減少し売り越しに転じる

外部サイト