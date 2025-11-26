ＩＭＭ通貨先物１０月１４日主要国通貨　円の買い越し減少
円　37166枚の買い越し 9141枚の買い越し減
ユーロ　108325枚の買い越し 10040枚の買い越し減
ポンド　11629枚の売り越し 7153枚の売り越し増
スイスフラン　28206枚の売り越し 736枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　14933枚の売り越し 1788枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ１０月１４日主要国通貨　円の売り越し減少
円　57103枚の売り越し 4138枚の売り越し減
ユーロ　5454枚の売り越し 5988枚減少し売り越しに転じる
ポンド　37708枚の買い越し 2472枚の買い越し増
スイスフラン　1904枚の売り越し 3055枚減少し売り越しに転じる