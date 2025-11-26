ダウ平均は大幅続伸 利下げ期待が強まる アルファベットは３日続伸＝米国株概況 ダウ平均は大幅続伸 利下げ期待が強まる アルファベットは３日続伸＝米国株概況

NY株式25日（NY時間16:20）（日本時間06:20）

ダウ平均 47112.45（+664.18 +1.43%）

S＆P500 6765.88（+60.76 +0.91%）

ナスダック 23025.59（+153.58 +0.67%）

CME日経平均先物 49190（大証終比：+590 +1.20%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも上昇。ナスダックは序盤に大幅安となったものの、上げに転じている。ＡＩ関連株の復活と利下げ期待の再燃で、米株式市場は今週に入って堅調な値動きを見せている。



本日のＡＩ関連株に関しては、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が引き続き買われて牽引した一方、エヌビディア＜NVDA＞に売りが強まった。メタ＜META＞がグーグルのＡＩ半導体に数十億ドル規模を投じる方向で交渉していると伝わったことが材料視されているようだ。アルファベットの時価総額は４兆ドルに接近し、エヌビディアを猛追している。



ただ、ＡＩ関連の過熱感と高バリュエーションへの懸念は根強い。「ＡＩ関連のファンダメンタルズは依然堅固だが、今後は選別が強まる」との指摘も聞かれた。



ＧＰＵのエヌビディアとＡＭＤ＜AMD＞、ＴＰＵのグーグル、ブロードコム＜AVGO＞などが注目される。ＧＰＵは汎用性が高く、生成ＡＩ・ＬＬＭの訓練に強い。ＴＰＵはモデル推論に強いとも言われている。



一方、市場では利下げ期待が復活し、短期金融市場では９０％の確率で０．２５％ポイントの１２月の利下げが織り込まれている状況。本日の米生産者物価指数（ＰＰＩ）や消費者信頼感指数も利下げ期待を後押しした。米ＰＰＩは、ＦＲＢが重要視するコアＰＣＥ価格指数の算出に使用される部分を見ると、その期待を後押しする内容だったほか、米消費者信頼感指数も弱い内容だった。景気の勢いが鈍化しつつあり、金融緩和が一段と近づいているという見方を後押ししている。



また、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が次期ＦＲＢ議長の最有力候補と伝わったことも下支えしている。ＡＩバブルを弾けさせないよう、ＦＲＢへの市場の催促とも取れる。



ズーム・コミュニケーション＜ZM＞が決算を受け上昇。通期の売上高見通しを上方修正している。企業向け製品ラインを拡充する戦略が奏功。



エネルギー貯蔵サービスのフルエンス・エナジー＜FLNC＞が決算を受け大幅高。第４四半期の受注、受注残高、流動性がいずれも過去最高となり、２６年度の通期売上高見通しも予想を上回ったことが好感されている。



百貨店のコールズ＜KSS＞が急伸。取引開始前に８－１０月期決算（第３四半期）を発表し、既存店売上高が予想ほどの減収とならなかったほか、１株利益が予想外の黒字となった。ガイダンスも公表し、通期の１株利益の見通しを上方修正したほか、１株利益、売上高の見通しも上方修正している。



半導体のセムテック＜SMTC＞が決算を受け下落。第４四半期の粗利益率の見通しが５１．２％と予想を下回り、第３四半期から低下していることが嫌気されている模様。



アパレル販売のアバクロンビー＆フィッチ＜ANF＞が決算を受け大幅高。通期の見通しを上方修正している。ホリスター事業の勢いが継続。



家電量販店のベスト・バイ＜BBY＞が決算を受け上昇。既存店売上高が予想を上回った。最新テクノロジー製品の需要が好調だった。



ズーム・コミュニケーションズ＜ZM＞ 86.34（+7.74 +9.85%）

フルエンス＜FLNC＞ 16.77（+0.97 +6.14%）

セムテック＜SMTC＞ 71.78（+1.77 +2.53%）

コールズ＜KSS＞ 22.42（+6.69 +42.53%）

アバクロンビー＜ANF＞ 90.24（+24.63 +37.54%）

ベスト・バイ＜BBY＞ 79.66（+4.04 +5.34%）



アップル＜AAPL＞ 276.97（+1.05 +0.38%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 476.99（+2.99 +0.63%）

アマゾン＜AMZN＞ 229.67（+3.39 +1.50%）

アルファベットC＜GOOG＞ 323.64（+5.17 +1.62%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 323.44（+4.86 +1.53%）

テスラ＜TSLA＞ 419.40（+1.62 +0.39%）

エヌビディア＜NVDA＞ 177.82（-4.73 -2.59%）

メタ＜META＞ 636.22（+23.17 +3.78%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 206.13（-8.92 -4.15%）

イーライリリー＜LLY＞ 1109.94（+39.78 +3.72%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

