米１０年債利回り低下 米経済指標がＦＲＢの利下げを促す＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 米経済指標がＦＲＢの利下げを促す＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27）

米2年債 3.455（-0.042）

米10年債 3.998（-0.027）

米30年債 4.656（-0.014）

期待インフレ率 2.231（+0.004）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表の米経済指標がＦＲＢの利下げを促した。米生産者物価指数（ＰＰＩ）は、ＦＲＢが重要視するコアＰＣＥ価格指数の算出に使用される部分を見ると、利下げ期待を後押しする内容だったことや、米消費者信頼感指数も弱い内容だった。景気の勢いが鈍化しつつあり、金融緩和が一段と近づいているという見方を後押ししている。



一部報道で、利下げ支持のハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が次期ＦＲＢ議長の有力候補と伝わったことも利回りを押し下げた。



この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（WI）を上回った。ただ、反応は一時的に留まっている。



２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５２）。



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.562％（WI：3.557％）

応札倍率 2.38倍（前回：2.41倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト