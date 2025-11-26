米ロサンゼルス・タイムズ紙のドジャース担当、ジャック・ハリス記者は、大谷翔平投手(31)がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を表明したことを受け、投手として登板するかどうかは依然としてはっきりしていないと指摘している。

ハリス記者は、ドジャースのワールドシリーズ連覇に向けた過密なポストシーズンでの登板負荷を考慮すると、WBCでは投球制限が設けられる可能性が高いと指摘。来年3月の大会はワールドシリーズ終了からわずか5か月後であり、判断は非常に難しいと述べている。

大谷は23年のトミー・ジョン手術からの回復のため、25年前半は打者に専念。6月から投手として復帰し、シーズン終盤までに14先発しながら徐々に投球回を増やした。ポストシーズンでは完全に先発ローテーションへ復帰し、4試合で20回1/3を投げ、第7戦では中3日で2回1/3の強行登板を行った。このように深いプレーオフを戦った投手は、春季キャンプ期間中にピーク状態を求められるWBCを回避する場合が多い。

しかし、WBCは日本野球界にとって極めて重要な大会であり、しばしばワールドシリーズ以上の価値を持つとされる。大谷は侍ジャパンの象徴的存在であり、4度目の世界一を狙う代表に不可欠だ。打者としての出場は確実視されている一方、投手としての起用は日米双方で慎重な判断が求められる。

ドジャースはWBCへの参加を阻止する権利は持たないものの、起用制限を要請することは可能とみられる。大谷が投手として登板するかどうか、またドジャースとの協議がどう進むのか。今オフ最大の注目ポイントのひとつとして注目され続けることになりそうだ。