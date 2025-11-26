本日11月26日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」2時間スペシャルは、Hey! Say! JUMPの山田涼介らをゲストに迎え、「ご当地テッパンネタ大賞 第三弾」をお送りする。

以前の「ご当地テッパンネタ大賞」で、松村沙友理が見事なリアクションを見せた「絶対むせるシリーズ」。第三弾は長野県坂城町の特産品を使った“おしぼりうどん”を紹介。果たして本当にむせるのか？スタジオでは山田が勢いよく食べ始めるも、ノブに向かってまさかの行動をとる！むせ女王・松村も試食！余裕の表情で食べ進める松村に悲劇が…。さらにタイムマシーン3号・山本浩司にも悲劇が巻き起こる。

「クイズ！実はアレ うちの県で作ってます！」は、誰もが知るあるモノの製造工程VTRを見て、何を作っているのかを当てる早押しクイズ。チーム戦で、正解したチームがその商品をもらうことができる。

石川県の会社が“世界で初めて作った”商品、長野県の工場で作られているオリンピアンが使うアレ、福岡県で創業100年を超える企業が作る誰もが知る商品など、意外な製造工程に全員興味津々。早押しクイズ回答では千鳥や芸人たちのボケ回答に山田や野呂佳代らも乗っかり、司会の濱家隆一がてんてこ舞い。さらに、とにかく明るい安村がとあるボケをしたせいで、山田が濱家からブチギレられる!?

各局のアナウンサーたちが自信を持って紹介する地元のテッパンネタでは、「バスケに誘ったのは僕」という超貴重な人物から遠い親戚の知り合いまで、ありとあらゆる“八村塁自慢”をする富山県の人々や、静岡県が大いに盛り上がる○○ワールドカップを取材。

さらに、岐阜県をはじめ東海三県で親しまれているお菓子を使ったアレンジ料理を作る男性が登場。福岡県ではこだわりが強すぎるラーメン屋さんの店主が「福岡に間違った知識を植え付けている！」と、あの地元スターに大クレーム!? 香川県ではセスナ機を使って宣伝をしている仏壇店に、今でもセスナ機で宣伝を続けているのかを取材。さらに、「岡山が生んだスター中のスター、千鳥のノブです。今週はいつもに増して山内（健司）が面白いです。新ギャグとかもします。絶対見てくれぇ！」と番組の宣伝を千鳥の地元・岡山県でセスナ機を使ってやってみると、地元の人々が大喜び！そのVTRを見た山内が、スタジオで新ギャグを披露する展開に…。

「ご当地袋麺クイズ」では、香川県「オリーブラーメン」をはじめ全国各地のうますぎる“ご当地インスタント袋麺”を紹介。大悟も「うまぁー何この食べ物」と驚き！

＜番組概要＞

11月26日（水）よる7時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【審査員ゲスト】

野呂佳代、山田涼介（Hey! Say! JUMP）

【ゲスト】

後藤輝基（フットボールアワー）、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、松村沙友理、伊東幸子（青森放送アナウンサー）、永見佳織（静岡第一テレビアナウンサー）、阿部芳美（中京テレビアナウンサー）、須田健太郎（福岡放送アナウンサー）

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：藤崎一成、柏原萌人

演出：古立善之

