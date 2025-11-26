12月14日（日）よる7時〜9時54分 日本テレビ系で放送の「誰も知らない明石家さんま」。

いまでは日本で知らない人はいない、お笑い怪獣 明石家さんま。2015年の第1弾放送より、あらゆる手法でさんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番の第11弾が放送決定！

スタジオには石野真子、磯野貴理子、上白石萌歌、後藤輝基、佐藤勝利、滝沢カレン、東野幸治、満島真之介（五十音順）といった豪華ゲストを迎え、超豪華インタビューと数々のお宝エピソードとともに、さんまの半生を振り返る。今回は、ある人物の完成が迫る大豪邸にさんまが初訪問。

恒例となったさんまの半生を描くスペシャルドラマも製作決定！さんま本人はもちろん関係各所への綿密なインタビューをもとに、豪華出演者たちが今年もさんまの知られざる一面を描く。主人公・さんまを演じる豪華俳優については後日解禁！

■出演者

MC：明石家さんま／進行：徳島えりか（日本テレビアナウンサー）

ゲスト：石野真子、磯野貴理子、上白石萌歌、後藤輝基、佐藤勝利、滝沢カレン、東野幸治、満島真之介 （五十音順）