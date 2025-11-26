¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ï25Æü¡¢12·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë48¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤ò12ÁÈ¤ËÊ¬¤±¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥­¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ý¥Ã¥È1¤ËÆþ¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î½Ð¾ì¹ñ¤Ï11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ4¤Ä¤Î¥Ý¥Ã¥È¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°18°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿º£¸å¡¢½Ð¾ì¹ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤Î4¤«¹ñ¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤Î2¤«¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È4¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°12°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢21°Ì¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢25°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤Ê¤É¤Ï¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤ë½ç°Ì¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥Ã¥È4¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È2°Ì¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏµÕ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ê¡¢3°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤È4°Ì¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµÕ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼ó°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·è¾¡¤Þ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê(¹ñÌ¾¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏFIFA¥é¥ó¥¯)

¢¦¥Ý¥Ã¥È1

27.¥«¥Ê¥À

15.¥á¥­¥·¥³

14.¥¢¥á¥ê¥«

1.¥¹¥Ú¥¤¥ó

2.¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó

3.¥Õ¥é¥ó¥¹

4.¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É

5.¥Ö¥é¥¸¥ë

6.¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë

7.¥ª¥é¥ó¥À

8.¥Ù¥ë¥®¡¼

9.¥É¥¤¥Ä

¢¦¥Ý¥Ã¥È2

10.¥¯¥í¥¢¥Á¥¢

11.¥â¥í¥Ã¥³

13.¥³¥í¥ó¥Ó¥¢

16.¥¦¥ë¥°¥¢¥¤

17.¥¹¥¤¥¹

18.ÆüËÜ

19.¥»¥Í¥¬¥ë

20.¥¤¥é¥ó

22.´Ú¹ñ

23.¥¨¥¯¥¢¥É¥ë

24.¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢

26.¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢

¢¦¥Ý¥Ã¥È3

29.¥Î¥ë¥¦¥§¡¼

30.¥Ñ¥Ê¥Þ

34.¥¨¥¸¥×¥È

35.¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢

36.¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É

39.¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤

40.¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢

42.¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë

50.¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó

51.¥«¥¿¡¼¥ë

60.¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢

61.Æî¥¢¥Õ¥ê¥«

¢¦¥Ý¥Ã¥È4

66.¥è¥ë¥À¥ó

68.¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç

72.¥¬¡¼¥Ê

82.¥­¥å¥é¥½¡¼

84.¥Ï¥¤¥Á

86.¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É

²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1

²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2

²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3

²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ4

ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1

ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2