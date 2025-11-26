ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤òFIFA¤¬Àµ¼°È¯É½!! ÆüËÜ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¥Ý¥Ã¥È2¤Ë¡Ä²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤Ï¥Ý¥Ã¥È4¤Ø
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ï25Æü¡¢12·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë48¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤ò12ÁÈ¤ËÊ¬¤±¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ý¥Ã¥È1¤ËÆþ¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î½Ð¾ì¹ñ¤Ï11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë½¾¤Ã¤Æ4¤Ä¤Î¥Ý¥Ã¥È¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°18°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¡¢½Ð¾ì¹ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤Î4¤«¹ñ¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤Î2¤«¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È4¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢21°Ì¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢25°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤Ê¤É¤Ï¥Ý¥Ã¥È2¤ËÆþ¤ë½ç°Ì¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥Ã¥È4¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È2°Ì¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏµÕ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ê¡¢3°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤È4°Ì¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµÕ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼ó°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·è¾¡¤Þ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê(¹ñÌ¾¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏFIFA¥é¥ó¥¯)
¢¦¥Ý¥Ã¥È1
27.¥«¥Ê¥À
15.¥á¥¥·¥³
14.¥¢¥á¥ê¥«
1.¥¹¥Ú¥¤¥ó
2.¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
3.¥Õ¥é¥ó¥¹
4.¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É
5.¥Ö¥é¥¸¥ë
6.¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
7.¥ª¥é¥ó¥À
8.¥Ù¥ë¥®¡¼
9.¥É¥¤¥Ä
¢¦¥Ý¥Ã¥È2
10.¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
11.¥â¥í¥Ã¥³
13.¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
16.¥¦¥ë¥°¥¢¥¤
17.¥¹¥¤¥¹
18.ÆüËÜ
19.¥»¥Í¥¬¥ë
20.¥¤¥é¥ó
22.´Ú¹ñ
23.¥¨¥¯¥¢¥É¥ë
24.¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢
26.¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¢¦¥Ý¥Ã¥È3
29.¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
30.¥Ñ¥Ê¥Þ
34.¥¨¥¸¥×¥È
35.¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
36.¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É
39.¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
40.¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
42.¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë
50.¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó
51.¥«¥¿¡¼¥ë
60.¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
61.Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¢¦¥Ý¥Ã¥È4
66.¥è¥ë¥À¥ó
68.¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç
72.¥¬¡¼¥Ê
82.¥¥å¥é¥½¡¼
84.¥Ï¥¤¥Á
86.¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1
²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2
²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3
²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ4
ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1
ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2
