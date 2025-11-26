ÈÄÁÒÞæ¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼µ¯ÍÑ¤ÇÀèÈ¯¤â¡Ä¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤È¤ÎCLÁ´ÇÔÂÐ·è¤ÇÇÔÀï¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî
[11.25 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 0-2 ¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«]
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï25Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£DFÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹(¥ª¥é¥ó¥À)¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-2¤ÇÇÔÀï¡£¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÄÁÒ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç4»î¹çÁ´ÇÔ¤Ï35°Ì¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È36°Ì¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¤ß¡£ÉÔ¿¶¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£·î7Æü¡¢4Ï¢ÇÔÍâÆü¤Ë¥è¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à2¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡ÈÎ¢Å·²¦»³¡É¤Ç¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÄÁÒ¤Ï4-3-3¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¡£¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ°È¾6Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éDF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥À¡¼¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£25Ê¬¤Ë¤ÏFW¥é¥ä¡¼¥ó¡¦¥Ö¥Ë¡¼¥À¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£35Ê¬¤Ë¤Ï¥Ö¥Ë¡¼¥À¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó¤¬PA±¦¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢GK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬²á¤®¡¢ÈÄÁÒ¤¬Å¨¿Ø¶á¤¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ê¡¢È¿·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£FW¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ëÏÈ³°¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ°È¾¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢0-1¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾7Ê¬¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÈÄÁÒ¤ÏµåºÝ¤Ç·ã¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ê¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤òÂ³¤±¤¿¡£8Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£PA¼êÁ°¤«¤éºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë½Ð¤¿¥¯¥é¡¼¥»¥ó¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â·èÄêµ¡¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤âÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¸åÈ¾20Ê¬¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºº¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡£¥´¥É¥Ä¤òÁö¤é¤»¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸òÂå¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ªÈ×¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¡£ÈÄÁÒ¤Ï±¦CB¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾45Ê¬¤Ë¤ÏÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£MF¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ì¥¤¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¹¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¶á¤¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÂ®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£ÈÄÁÒ¤ÎÎ¢¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï0-2¤ÇÇÔÀï¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ËÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
