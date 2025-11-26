人は誰のため、何のために“見た目”に拘るのか…ルッキズムの現代社会に一石を投じる!?ファッションヒューマンドラマ!「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」菅⽣新樹がテレ東初主演！

2026年1月8日(木)深夜24時30分～放送スタート！

放送後、TVerにて見逃し配信 U-NEXTほかにて順次見放題配信

木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」

人は誰のため、何のために“見た目”に拘るのか…

ルッキズムの現代社会に一石を投じる!?ファッションヒューマンドラマ!

菅⽣新樹がテレ東初主演！

テレ東では、2026年1月8日から木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」(毎週木曜深夜24時30分～)の放送が決定しました。本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマです。日常に溢れるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマをぜひお楽しみください。

小中高大と、野球一筋で生きてきて、見た目にこだわりのない主人公・石黒大和役に、菅生新樹が決定！ドラマ「下剋上球児」(TBS)や連続テレビ小説 「おむすび」(NHK)、「失踪人捜索班」(テレ東)などに出演、そして12月放送予定のオムニバスドラマ「連続ドラマＷ 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」(WOWOW)で主演を務めるなど、今注目の俳優で今作がテレ東初主演となります！

「人の見た目」をテーマにした、ファッションヒューマンドラマ！

果たして人は誰のため、何のために“見た目”に拘るのか…

小中高大と、野球一筋で生きてきた主人公・石黒大和。

イケメンでもオシャレでもない大和は、周りに求められるキャラ一本で勝負してきた。

やさしい彼女にも恵まれ、ノリで出版社に合格し、順風満帆な人生。

スポーツ誌の編集者になろうと意気込むが入社すると同時にスポーツ誌が廃刊に。

そんな大和が配属されたのは、なんと、ファッション雑誌だった・・・！

人は見た目じゃないと思っていた男が、見た目の重要性に少しずつ気づいていくファッションヒューマンドラマ！





⬛︎コメント

石黒大和役：菅生新樹

小中高大と、野球一筋で生きてきて、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思っている。やさしい彼女にも恵まれ、ノリで出版社に合格するも、希望のスポーツ雑誌は廃刊になり、なぜかファッション雑誌の編集部に配属になる。

＜菅生新樹 コメント＞

2026年1月期木ドラ24「人は見た目じゃないと思ってた。」に出演させていただきます菅生新樹です。

今回主人公・石黒大和を演じさせていただくことになり、感謝の思いでいっぱいですが、本作の内容を聞いた時に、これは自分にぴったりの役なんじゃないか！？と運命を感じてしまいました。

大和が感じていることや葛藤していることが、自分も学生時代から、そして今でも俳優として人として自分がどう歩んでいくか、日々試行錯誤ですが本当に共感できる部分が沢山ある役だったので、とても嬉しかったです。

このドラマは、明日の自分のことを今日の自分よりも愛せるような、そんな作品になっています。

ご覧いただけた皆様には1歩を踏み出す勇気とパワーを！

そんな思いで取り組んでいきます。

今作を通じて、大和と共に僕も成長できたらと思っております。

どうぞお楽しみに👓

監督・プロデューサー：松本拓(テレビ東京)

人は「見た目」というものに、何故こだわるのか、そして何故とりつかれるのか。

物心ついた子供のころから、うっすらとそれは感じ、そして４０歳を超えた未だに、その答えはよくわかりません。

おそらくそれは自分が死ぬまでよくわからないのではないかなとも思っています。

このテーマを、ずっとドラマにしたいと思っていました。

ただ、いざシナリオを作ってみると、どんな主人公のどんなストーリーを描くべきかは、すぐに思い浮かびませんでした。

正解がないものをストーリーに起こすことはとても難しく、苦労もしましたが、

色々な人の力を借りて、とても魅力的なものになったと思っています。

自分なりに、今まで生きてきて、感じたことをこのドラマに込めてみましたので、

まずは軽い気持ちで覗いて頂けたら嬉しいです。きっと、タイトルから想像する雰囲気と全然違ったドラマだと思います。

ご期待ください。

≪番組概要≫

【タイトル】 木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」

【放送局・放送日時】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送／

2026 年 1 月 8 日スタート 毎週木曜 深夜 24 時 30 分～25 時放送

BSテレ東／2026 年 1 月 11 日スタート 毎週日曜 深夜 24 時～24 時 30 分放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信

▼U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▼Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】 菅⽣新樹

【脚本】 當銘啓太、川崎僚、清水匡

【監督】 松本拓(テレビ東京)、角田恭弥

【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京)、正井彩夏(テレビ東京) 、佐々木梢(テレパック) 、東田陽介(テレパック)

【制作】 テレビ東京 テレパック

【特別協力】 Zoff

【制作協力】 宣伝会議

【製作著作】 「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/

【公式X】 @tx_hitomita

【公式Instagram】 @tx_hitomita

【公式TikTok】 @tx_hitomita



