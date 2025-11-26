元「尼神インター」誠子、“手作り和食”が「素敵」「ほっこり」と絶賛の声
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が、26日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】元「尼神インター」誠子、手作り料理の数々に衝撃（9枚）
料理投稿の数々が話題を呼んでいる誠子。今回は「里芋煮て豚汁炊きました。里芋の煮っころがし 寒ちぢみほうれん草とろろ昆布おひたし えのき炊き込みごはん 豚汁」と、手作り料理を披露。ファンからは「素敵」「ほっこり」などのコメントが寄せられている。
尼神インターは2024年3月末を持って解散。誠子はフリーに、元相方のナ酒渚は吉本興業に所属中。
引用：「誠子」インスタグラム（@seiko_1204）
