安倍元首相銃撃事件の裁判で25日、山上徹也被告が「絶望と危機感」などと、犯行に至った心境を語りました。また、旧統一教会の韓鶴子総裁を狙おうとしていたことも明らかにしました。

■政治家と教会の距離「良くない」と証言

弁護側

「政治家と教会の距離について、どう思っていましたか？」

山上被告（45）

「イベントに国会議員が参列していたり、自治体のイベントを主催したりしていたり、良くないと思っていました」

語られたのは、安倍元首相と世界平和統一家庭連合、旧統一教会のつながり。

事件の1年ほど前、安倍元首相は教団の関連団体に、ビデオメッセージを送っています。

弁護側

「動画を見てどう思いましたか？」

山上被告（45）

「これがずっと続くなら、元首相ですから（旧統一教会が）どんどん社会的に認められる。何の害もない団体だと認知されてしまう。被害を被った側からすると非常に悔しい。受け入れられない状態でした」

弁護側

「その時の感情は？」

山上被告（45）

「絶望と危機感」

■弁護側「兄の葬式について、覚えていることは？」

母親の多額の献金によって、教団への恨みを募らせていった山上被告。家庭は崩壊。兄は自殺しています。

弁護側

「兄の葬式について、覚えていることは？」

山上被告（45）

「通夜の時点で教会の会長とかが焼香してくれてありがたいと思いました。ただ突然『なんとか式を行う』と言い出して、母が頼んだんだと思いました」

「兄は最後まで献金に不満を持っていたから『教会が式のことをするなら帰ってくれ』と言いました。それでもやめないから自分たちのことは眼中にない態度だと思って、びっくりしてしまった」

■「韓鶴子総裁を撃つ予定だった」と明かす

教団のトップ、韓鶴子総裁やその娘を狙おうとしたこともあったということです。

山上被告（45）

「2018年1月（韓鶴子総裁の）娘が岡山に来る予定で、駐車場から会場までの間を狙おうと思いました。ナイフと催涙スプレーを持って待っていましたが、ボディーガードと歩くのを見て躊躇（ちゅうちょ）して、何もできずに見送りました」

その翌年には、韓鶴子総裁が来日。火炎瓶を持って会場へ向かったものの、失敗したといいます。

山上被告（45）

「一番いいのは銃だと思いました。（自分の）心理的には距離をとれるので（殺す時の）抵抗が低い」

事件の1年半ほど前から、銃の製造を開始。当初、「韓鶴子総裁を撃つ予定だった」と明かしました。

■検察側「狙っていた幹部は？」

続いて、検察側の質問。

検察側

「狙っていた幹部は？」

山上被告（45）

「ツルコ（韓鶴子総裁）の他にも、幹部の誰かであればよかった」

検察側

「銃にしたのは？」

山上被告（45）

「確実に仕留めつつ、被害を広めないようにするためです」

被告人質問は、来週以降もあと3回予定されています。

（11月25日放送『news zero』より）