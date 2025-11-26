【卓球】木原美悠が16位浮上 ツアーVで7人抜き トップ20までに7人の日本勢 男子は張本智和が1ランクダウンの5位
ITTF(国際卓球連盟)が25日、最新の世界ランクを発表しました。
今月22日までWTTスターコンテンダー マスカットが開催。この成績や前年のWTTファイナルズ福岡2024のポイントが失効されました。
トップ上位15人は変わらず。1位の孫穎莎選手ら中国勢がトップ5を独占しています。
日本勢トップは6位の張本美和選手で、8位が伊藤美誠選手、10位が早田ひな選手と3人がトップ10をキープ。11位の橋本帆乃香選手、14位の大藤沙月選手、15位の長粼美柚選手と続き、WTTスターコンテンダー マスカットで優勝を飾った木原美悠選手が7人抜きで16位に浮上。トップ20まで7人の日本勢が入っています。また41位だった平野美宇選手はポイント失効に伴い、20位順位を下げ、61位となりました。
一方、男子は張本智和選手が1つ順位を下げて5位に後退。それでも日本勢トップをキープしています。8位には松島輝空選手がつけています。
今後は11月30日から12月7日まで混合団体ワールドカップ2025、12月10日から12月14日までWTTファイナルズ香港2025などが予定されています。
【女子シングルス】
▽トップ10
1位 孫穎莎(中国)
2位 王曼碰(中国)
3位 陳幸同(中国)
4位 蒯曼(中国)
5位 王芸迪(中国)
6位 張本美和
7位 朱雨玲(マカオ)
8位 伊藤美誠
9位 陳熠(中国)
10位 早田ひな
▽トップ50までの日本勢
11位 橋本帆乃香
14位 大藤沙月
15位 長粼美柚
16位 木原美悠 ↑7
29位 佐藤瞳 ↑2
34位 横井咲桜 ↑3
48位 芝田沙季
49位 赤江夏星
【男子シングルス】
▽トップ10
1位 王楚欽(中国)
2位 林詩棟(中国)
3位 カルデラノ(ブラジル)
4位 モーレゴード(スウェーデン) ↑1
5位 張本智和 ↓1
6位 F.ルブラン(フランス) ↑1
7位 梁靖崑 (中国) ↓1
8位 松島輝空
9位 チウ ダン(ドイツ)
10位 A.ルブラン(フランス) ↑3
20位 戸上隼輔
26位 宇田幸矢
28位 篠塚大登
36位 田中佑汰 ↑1
46位 茺田一輝 ↑1