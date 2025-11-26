ITTF(国際卓球連盟)が25日、最新の世界ランクを発表しました。

今月22日までWTTスターコンテンダー マスカットが開催。この成績や前年のWTTファイナルズ福岡2024のポイントが失効されました。

トップ上位15人は変わらず。1位の孫穎莎選手ら中国勢がトップ5を独占しています。

日本勢トップは6位の張本美和選手で、8位が伊藤美誠選手、10位が早田ひな選手と3人がトップ10をキープ。11位の橋本帆乃香選手、14位の大藤沙月選手、15位の長粼美柚選手と続き、WTTスターコンテンダー マスカットで優勝を飾った木原美悠選手が7人抜きで16位に浮上。トップ20まで7人の日本勢が入っています。また41位だった平野美宇選手はポイント失効に伴い、20位順位を下げ、61位となりました。

一方、男子は張本智和選手が1つ順位を下げて5位に後退。それでも日本勢トップをキープしています。8位には松島輝空選手がつけています。

今後は11月30日から12月7日まで混合団体ワールドカップ2025、12月10日から12月14日までWTTファイナルズ香港2025などが予定されています。

【女子シングルス】

▽トップ10

1位 孫穎莎(中国)

2位 王曼碰(中国)

3位 陳幸同(中国)

4位 蒯曼(中国)

5位 王芸迪(中国)

6位 張本美和

7位 朱雨玲(マカオ)

8位 伊藤美誠

9位 陳熠(中国)

10位 早田ひな

▽トップ50までの日本勢

11位 橋本帆乃香

14位 大藤沙月

15位 長粼美柚

16位 木原美悠 ↑7

29位 佐藤瞳 ↑2

34位 横井咲桜 ↑3

48位 芝田沙季

49位 赤江夏星

【男子シングルス】

▽トップ10

1位 王楚欽(中国)

2位 林詩棟(中国)

3位 カルデラノ(ブラジル)

4位 モーレゴード(スウェーデン) ↑1

5位 張本智和 ↓1

6位 F.ルブラン(フランス) ↑1

7位 梁靖崑 (中国) ↓1

8位 松島輝空

9位 チウ ダン(ドイツ)

10位 A.ルブラン(フランス) ↑3

▽TOP50までの日本人選手20位 戸上隼輔26位 宇田幸矢28位 篠塚大登36位 田中佑汰 ↑146位 茺田一輝 ↑1