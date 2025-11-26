「誰も知らない明石家さんま 第11弾」が12月14日放送 明石家さんまの半生を描くスペシャルドラマも製作決定
『誰も知らない明石家さんま』が、日本テレビ系にて12月14日19時より放送される。2015年の第1弾放送より、あらゆる手法で明石家さんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番の第11弾。
【写真】滝沢カレンら豪華ゲストがスタジオに登場
スタジオには石野真子、磯野貴理子、上白石萌歌、後藤輝基、佐藤勝利、滝沢カレン、東野幸治、満島真之介（五十音順）といったゲストを迎え、インタビューや数々のエピソードとともに明石家さんまの半生を振り返る。進行は徳島えりか・日本テレビアナウンサー。
今回は、ある人物の完成が迫る大豪邸をさんまが初訪問。そして、恒例となったさんまの半生を描くスペシャルドラマも製作決定。さんま本人はもちろん、関係各所への綿密なインタビューをもとに、出演者たちが今年も明石家さんまの知られざる一面を描く。主人公・明石家さんまを演じる俳優については後日解禁となる。
『誰も知らない明石家さんま』は、日本テレビ系にて12月14日19時放送。
