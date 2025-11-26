¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè4ÃÆ¤¬²ò¶Ø¡¡back number¤¬3Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¡õ¥µ¥ó¥ê¥ªÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¿¤Á¤âÂç½¸·ë
¡¡12·î3Æü¡¦10Æü³Æ18»þ30Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè4ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£back number¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡õ¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡õ¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè2Ìë¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤«¤é¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÀèÆü¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë50Ëü¿ÍÁ´¹ñ5¥õ½ê9¸ø±é¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØGrateful Yesterdays Tour 2026¡Ù¤ò2026Ç¯5·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿back number¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2024Ç¯7·î´ü¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¿·¤·¤¤Îø¿ÍÃ£¤Ë¡×¤È¡¢4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î2¶Ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£Âè1Ìë¡Ê12·î3Æü¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï ¡¢¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÃË¤Î¥³¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡¢¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¤Î6¤Ë¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤À¤¬¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Ë¤«¤²¤ê¤¬½Ð¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ÃË»Ò¤¿¤Á¡¢V»ú²óÉü¤ò¤Í¤é¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯·ëÀ®5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿6¤Ë¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦¡¢Â¾¸Ê¾Ò²ð¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤Ç2020Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Èº£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂçÂì±Ó°ì¤Î¡Ö·¯¤ÏÅ·Á³¿§¡×¤ò¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡¡Âè2Ìë¡Ê12·î10Æü¡Ë¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢º£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢20¼þÇ¯¤Î¥¯¥í¥ß¤È¡¢¿Íµ¤3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥º¥½¥ó¥°¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤òCANDY TUNE¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÍèÇ¯2·î20Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film ¡ÈIDENTITY.¡É¡Ù¤Î¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë4·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£Original Love¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö·î¤ÎÎ¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËBE:FIRST¤ÎMANATO¡¢SHUNTO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈøºêË¤Î¡ÖOH MY LITTLE GIRL¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢AI¡¢»°±ºÂçÃÎ¤é¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£AI¤Ï2006Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê¡ÖI Wanna Know¡×¤òÈäÏª¡£»°±ºÂçÃÎ¤ÏWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤ÈÉÛ»ÜÌÀ¤Î¡Ö·¯¤Ïé¬é¯¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¤ò¥³¥é¥Ü¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î3Æü¡¦10Æü³Æ18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¡¡¡ú¤ÏÄÉ²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ãÂè£±Ìë¡ä
¡úAI
AiScReam
ASKA
Ado
À¸ÅÄ³¨Íü²Ö
¡áLOVE
A¤§! group
ATEEZ
¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¡¦¥à¥Ã¥¯
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
¹©Æ£ÀÅ¹á
¶áÆ£¿¿É§
THE RAMPAGE
THE ALFEE
JAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë
¡ú¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡õ¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º
¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á
Snow Man
Da-iCE
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô
TWS
DOMOTO
ùþ±Ê±ÑÌÀ
TREASURE
ÃæÀî¹¸¶µ
ÃæÅç·ò¿Í
Number_i
ÇµÌÚºä46
HANA
¡ú¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡
Perfume
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù2026¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
¿åÃ«Àé½Å»Ò
Mrs. GREEN APPLE
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
µÜÌî¿¿¼é
LiSA
RIP SLYME
Little Glee Monster
¡ãÂè£²Ìë¡ä
IMP.
aiko
ILLIT
´öÅÄ¤ê¤é
WEST.
CANDY TUNE
King ¡õ Prince
Creepy Nuts
¸öÅÄÐÔÌ¤
Ý¯ºä46
JO1
¼Æºé¥³¥¦ feat. LITTLE ¡ÊKICK THE CAN CREW¡Ë
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
Ä¶ÆÃµÞ
DISH//
¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡ÊÀ»µ²ËâII¡Ë
Devil ANTHEM.
¡úÅìÊý¿Àµ¯
TOMORROW X TOGETHER
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
NiziU
¡úback number
BE:FIRST
É¹Àî¤¤è¤·
¡ú¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡õ¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß
ËÜÅÄ¶ÁÌð
¡ú»°±ºÂçÃÎ
±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë
Â¾
¡Ê50²»½ç¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè2Ìë¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤«¤é¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÀèÆü¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë50Ëü¿ÍÁ´¹ñ5¥õ½ê9¸ø±é¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØGrateful Yesterdays Tour 2026¡Ù¤ò2026Ç¯5·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿back number¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2024Ç¯7·î´ü¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¿·¤·¤¤Îø¿ÍÃ£¤Ë¡×¤È¡¢4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î2¶Ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤Ç2020Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Èº£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂçÂì±Ó°ì¤Î¡Ö·¯¤ÏÅ·Á³¿§¡×¤ò¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡¡Âè2Ìë¡Ê12·î10Æü¡Ë¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢º£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢20¼þÇ¯¤Î¥¯¥í¥ß¤È¡¢¿Íµ¤3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥º¥½¥ó¥°¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤òCANDY TUNE¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÍèÇ¯2·î20Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film ¡ÈIDENTITY.¡É¡Ù¤Î¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë4·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£Original Love¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö·î¤ÎÎ¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËBE:FIRST¤ÎMANATO¡¢SHUNTO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈøºêË¤Î¡ÖOH MY LITTLE GIRL¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢AI¡¢»°±ºÂçÃÎ¤é¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£AI¤Ï2006Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê¡ÖI Wanna Know¡×¤òÈäÏª¡£»°±ºÂçÃÎ¤ÏWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤ÈÉÛ»ÜÌÀ¤Î¡Ö·¯¤Ïé¬é¯¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¤ò¥³¥é¥Ü¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î3Æü¡¦10Æü³Æ18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¡¡¡ú¤ÏÄÉ²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ãÂè£±Ìë¡ä
¡úAI
AiScReam
ASKA
Ado
À¸ÅÄ³¨Íü²Ö
¡áLOVE
A¤§! group
ATEEZ
¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¡¦¥à¥Ã¥¯
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
¹©Æ£ÀÅ¹á
¶áÆ£¿¿É§
THE RAMPAGE
THE ALFEE
JAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë
¡ú¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡õ¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º
¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á
Snow Man
Da-iCE
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô
TWS
DOMOTO
ùþ±Ê±ÑÌÀ
TREASURE
ÃæÀî¹¸¶µ
ÃæÅç·ò¿Í
Number_i
ÇµÌÚºä46
HANA
¡ú¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡
Perfume
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù2026¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
¿åÃ«Àé½Å»Ò
Mrs. GREEN APPLE
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
µÜÌî¿¿¼é
LiSA
RIP SLYME
Little Glee Monster
¡ãÂè£²Ìë¡ä
IMP.
aiko
ILLIT
´öÅÄ¤ê¤é
WEST.
CANDY TUNE
King ¡õ Prince
Creepy Nuts
¸öÅÄÐÔÌ¤
Ý¯ºä46
JO1
¼Æºé¥³¥¦ feat. LITTLE ¡ÊKICK THE CAN CREW¡Ë
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
Ä¶ÆÃµÞ
DISH//
¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡ÊÀ»µ²ËâII¡Ë
Devil ANTHEM.
¡úÅìÊý¿Àµ¯
TOMORROW X TOGETHER
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
NiziU
¡úback number
BE:FIRST
É¹Àî¤¤è¤·
¡ú¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡õ¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß
ËÜÅÄ¶ÁÌð
¡ú»°±ºÂçÃÎ
±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë
Â¾
¡Ê50²»½ç¡Ë