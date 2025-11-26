いじめ、性の問題行動、SNSでの誹謗中傷、暴力、自傷。今や子どもは、加害者にも被害者にもなり得る時代。しかも、その「きっかけ」や「背景」は、大人が思う以上に複雑に、かつ見えにくくなっている。なぜ子どもによる加害が起こるのか。被害はどのように拡大していってしまうのか。

ここでは、教育現場を長年取材してきた石井光太氏の著書『傷つけ合う子どもたち 大人の知らない、加害と被害』（CEメディアハウス）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



子どもたちの恋愛トラブルのひとつ“デートDV”

子どもたちの恋愛トラブルは、当人たちが交際していると認識しているカップルの間でも起きています。その1つが、恋人に対するDVです。“デートDV”と呼ばれる行為です。

デートDVと聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。一般的には、男の子が女の子の恋人に手を上げるような光景かもしれません。しかし、その概念はもう少し広く、特に10代の子たちの間では、次のような行為が目立ちます。

・ネット上での攻撃 SNSなどで相手を罵倒したり、嫌がらせをしたりする。

・束縛 自分以外の異性との会話を禁じたり、友達と遊ぶのを妨害したりする。

・監視 位置情報共有アプリなどによって相手の行動を逐一監視する。

・金銭の搾取 相手に金銭を要求したり、デート代を支払わなかったりする。

・脅し 「別れるなら死ぬ」などと言ってリストカットなどをして脅す。

・性加害 交際していることを理由に、相手の嫌がる性行為を無理強いする。

このように見ていくと、意外にデートDVが広い範囲を示していることがわかるのではないでしょうか。

コミュニケーションツールがネットに移行している

若いカップルの間でこうしたDVが起こっている要因として、コミュニケーション力の脆弱さが関係しているという声が少なくありません。

現代特有の要因は、コミュニケーションツールがネットに移行していることです。前章で、今の子どもたちの中にはネットで完結する恋愛をしている子がいると紹介しましたが、対面で会っているカップルの中にも、意思の疎通をSNSなどで済ませている子が非常に多いのです。

親世代の人たちにあまり馴染みのないものを挙げれば、“オンライン・デート”があります。

デートをオンラインで済ませる2つの理由

デートと言えば、カップルが腕を組んでカフェへ行ったり、テーマパークへ出かけたりするイメージがあるかもしれません。今は違います。子どもたちの中にはデートを対面でするのではなく、ネット上で完結させようとする子が一定数いるのです。

SNSでその日の出来事を伝え合う、同じ動画を見て感想をチャットで伝え合う、お互いが別々に訪れたカフェの画像を交換する、それぞれの自宅にいながら1つのオンラインゲームを楽しむといったことです。

彼らがデートをオンラインで済ませようとするのは、大きく分けて2つの理由があります。1つ目が、彼らが重視する“コスパ”“タイパ”です。対面でのデートには、それなりにお金がかかりますし、時間もかかります。

その点、すべてをオンラインにしてしまえば、費用も時間も少なくて済みますし、おごる必要もありません。

2つ目が、精神面で楽だということです。対面で会えば、会話の中で沈黙があったり、道に迷ったり、乗り物酔いをしたり、行儀作法を間違ったりといったことが起こります。しかし、オンライン・デートならこうしたことを避けられるので、恥ずかしい思いをしなくていい。それが彼らにとっては気楽で、便利なのです。

恋人とは名ばかりで、相手のことを何もわかっていない

親世代の人々は、「それで十分なんですか？」と言いたくなるかもしれません。もっともなことです。

いくら相手のSNSのアカウントを見たところで、そこから得られる情報は限定的、かつ一面的です。画像でも体験でも、当人が不特定多数の人に対して見せたいと思うものしかアップされていません。

また日に何十回もSNSでメッセージのやりとりをしたとしても、短文やスタンプでは伝えられる情報量に限りがあります。2〜3時間SNSでやりとりをして得られる情報より、15分対面で話し合った方が、情報量としてははるかに多いでしょう。さらに言えば、対面のデートで勇気を振り絞って「好き」と言うのと、SNSでハートマークのスタンプを送るのとでは、重さがまったく異なります。

こうなると、当人たちはお互いのことを理解しているつもりであっても、ほんの一部しかわかっていなかったり、信頼関係が十分に築けていなかったりします。もっと言ってしまえば、彼らはSNSのように自分の見せたい部分しか見せていませんし、相手の見たい部分しか見ていないのです。つまり、恋人とは名ばかりで、相手のことを何もわかっていないのです。

男の子が「誘われている」と勘違いし、その気になってキスを…

こうしたカップルが、いきなり対面でデートをしたらどうなるでしょうか。

お互いのことを深いレベルでわかり合っていないがゆえに、些細なことが原因で衝突するのです。その1つの形がデートDVなのです。

たとえば、ネットで出会った高校生のカップルがいたとしましょう。SNSでやりとりする中で、女の子が水着姿などの自分の色っぽい画像を送ったり、好きな人とは早くキスをしたいといった話をしたりする。女の子の方は大した意味もなく書き込んでいるだけかもしれませんが、男の子は「誘われている」と勘違いします。

そんな誤解が生じたまま、対面でデートをすれば、男の子は勝手にその気になってキスをしようとします。一方、女の子はそんなつもりがないので断る。すると、男の子は「この前のメッセージは何だったんだよ！ 俺のことだましたのかよ！」と怒りだして、口汚く罵倒する。こうなれば立派なデートDVです。

あるいは、男の子の側がSNSでリッチな側面ばかり見せていたとしましょう。何万円のものを買ったとか、後輩にあれもこれもおごったとか、昔元カノにいくらのプレゼントをしたといったことです。

男の子にしてみれば、ちょっとした格好つけで話を大きくしているだけのことかもしれません。しかし、恋人の女の子がそれを見て、自分にもたくさんの高級なプレゼントをくれるものだと考え、デートの時に「これ買って」「あれがほしい」と頼む。その額が彼のお小遣いを大きく上回れば、経済的搾取のDVとなります。

必要なのは、タイパやコスパとは反対のこと

恋愛関係を良好なものにするには、お互いの良いところも悪いところも受け入れた上で、どれだけ思いやりの心を持てるかが大事です。それには、タイパやコスパとは反対に、多少面倒で都合の悪いことであっても相手と共有し、お互いに話し合って溝を少しずつ埋めていくしかありません。

同じことは、友人関係にだって、夫婦関係にだって当てはまります。それを煩わしいことと捉えて、SNSによってすっ飛ばせば、お互いを深く理解しないまま、些細なことで傷つけ合うようになるのは仕方のないことなのです。

今の時代、そこを理解できている子どもが、どれだけいるでしょうか。

〈「キスをしたり、抱き合ったりして…」交際中のカップルが“わいせつ動画”を撮影→破局後にネットで流出…自撮り世代が抱えるリベンジ・ポルノのリスク〉へ続く

