WBC参戦報告が反響

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は25日、来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を自身のインスタグラムで表明した。この行動が明るみにした事実にファンからは「これ本当に鳥肌レベル」「狙ってるよなあ」とコメントが集まった。

大谷は「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と日本語で報告し、英語でも「ファンの皆様、素晴らしいシーズンをありがとうございました。また来年お会いできるのを楽しみにしています」とつづった。

話題になったのはこのタイミングだ。実はこの日は、来年3月5日のWBC開幕まであと100日という節目。大会の盛り上げにひと役買ったような投稿にファンからは賛辞が相次いだ。

「WBC出場を自らSNSで表明って…これ本当に鳥肌レベルじゃない」

「あと100日っていう日に参加表明する大谷さん 狙ってるとしか」

「ちょうどWBC開幕まで100日のタイミングでの発表やから、ファンも大盛り上がりやね」

「開幕まで“あと100日”って、カウントダウン始めるしかないじゃん」

「あと100日という所での発表とか粋に感じるな」

「あと100日までの日に発表するなんて、大谷さん盛り上げるなぁ！」

日本の初戦は3月6日の1次ラウンド台湾戦。東京ドームで予定されている。



（THE ANSWER編集部）