『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』“成瀬”白岩瑠姫、怒りの鉄拳制裁に称賛「ヒーローみたい」「イケメンすぎて神回」
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第8話が25日に放送され、成瀬（白岩瑠姫）が男に怒りの鉄拳を食らわせる姿が描かれると、ネット上には「ヒーローみたい」「ナイスグーパン」「イケメンすぎて神回」などの反響が寄せられた。
【写真】空（佐藤大空）を救い出す成瀬（白岩瑠姫）
沙織（新川優愛）に復讐を宣言したレイコ（齊藤）だが、沙織の脅迫におびえる彩（香音）から協力を拒まれ、沙織と新堂（竹財輝之助）の秘密を探り出す手がかりが断たれてしまう。
そんな折、レイコのマンションに空（佐藤大空）の母親・さち（加藤小夏）と恋人のタクヤ（長野凌大）が現れる。空を金で買い取るよう要求した2人は“1億円”という途方もない金額をふっかけてくる。
優奈（大友花恋）を死に追いやった沙織らママ友グループに近づくため、幼稚園児の母親になりすます手段として、さちから虐待を受けていた空を預かったレイコ。しかし、一緒に暮らすうちに心を通わせ、本当の母親のようにレイコを慕うようになった空。レイコにとっても空は、かけがえのない存在になっていた。
空を失いたくないが1億円もの大金を用意できるわけもない。途方に暮れるレイコに幼稚園から“空がいなくなった”と連絡が入る。空はさちとタクヤに“誘拐”されていたのだった…。
レイコと成瀬は空を救出するために“1億円が用意できた”と持ちかけてさちとタクヤの元へ。部屋の中に空の気配がないことから、ベランダを探そうと窓に手をかける成瀬。背後からタクヤが「待てよ」と肩を掴むと、成瀬は怒りの形相で振り返り、そのままタクヤの顔面を殴り付けるのだった。
強烈なパンチ1発でタクヤを撃退する成瀬の姿が描かれると、ネット上には「成瀬先生かっこいー！！」「ヒーローみたい」「ブチギレ成瀬先生良すぎ」「ナイスグーパンです」「白岩瑠姫イケメンすぎて神回」といった声が集まっていた。
