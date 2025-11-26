冬のウエアは保温性と透湿性が肝。アディダスの高性能シリーズ「CLIMAWARM」で暖かく快適に

そろそろ冬本番に備えて本気のアウターを準備し始めた人も多いはず。しっかり防寒性を備えた暖かいアウターといえば、やはりダウンジャケットが定番ですが、今年は軽くて、動きやすくて、汗をかいても暖かい、機能性にすぐれた万能アウターでオシャレに冬を乗り切ってみませんか？

“冬に強い”アディダスのテクノロジー「CLIMAWARM（クライマウォーム）」搭載の新作アウターコレクション、「シティテック クライマウォーム PrimaLoft ジャケット」（1万7600円）と、「エッセンシャルズ クライマウォーム スリーストライプス パファー ダウン ベスト」（1万5400円）が登場。全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアにて発売中です。

CLIMAWARMとは、寒い冬でも快適さとオシャレを両立したい人に向けたテクノロジー。CLIMAWARMを搭載し断熱性、防風性、撥水性を兼ね備えた高機能ウエアは、デザイン性にもこだわっていてタウンユースからアウトドアまで幅広いスタイルにマッチします。

今季のアウターはジャケットもベストも、ゆったりとしたルーズシルエットが、リラックスしたこなれ感を演出してくれます。

「シティテック クライマウォーム PrimaLoft ジャケット」は、首元が暖かいハイネックタイプのミドル丈ジャケット。中綿には軽量かつ保温性の高いPRIMALOFTを採用しており、暖かさをジャケットの中に閉じ込めます。また、首元のファスナーをしっかり閉め、調節可能な裾のドローコードを絞ることで、風の侵入を防ぎ保温性がアップ！

▲「シティテック クライマウォーム PrimaLoft ジャケット」

それでいてCLIMAWARMテクノロジーが、熱を保ちながら汗の湿気を逃がすことで、内側はドライでサラッとした心地よさをキープ。アウトドアなどのフィールドでは、保温性、透湿性など機能性の高いベースレイヤーを組み合わせることで、さらに暖かく、より快適に過ごせるはずです。

カラーはコーディネートしやすいBLACKと、落ち着きのある薄いベージュ系カラーのSILVERPEBBLEの2色展開。サイズはS、M、L、XLの4サイズが用意されています。

▲「エッセンシャルズ クライマウォーム スリーストライプス パファー ダウン ベスト」

「エッセンシャルズ クライマウォーム スリーストライプス パファー ダウン ベスト」は、軽やかで動きやすい立体感のあるダウンベスト。ダックダウン80%：フェザー20%の中綿が、体を圧迫することなく高い保温性を発揮。ジャケット同様にCLIMAWARMテクノロジーが、熱を逃がさずに汗のみを放出するため、ジャケット内はドライで快適です。

サイドにはアディダスならではのスリーストライプスがあしらわれ、デザインのアクセントに。アディダスのパンツとセットアップで合わせて、よりスポーティーなコーディネートを試してみるのもよいかも！

カラーはBLACKとWONDERALUMINAの2色で、S、M、L、XLの4サイズ展開となっています。

寒さが厳しい冬もテクノロジーで暖かく。スタイリッシュでスポーティーなアディダスのダウンは、街中でもアウトドアでも、この冬は多くの場面で重宝されるはずです。

>> ABC-MART「CLIMAWARM ウェア」

