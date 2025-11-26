足元ポカポカ、頭はスッキリ。理想のあったか睡眠が実現【コイズミ】の電気毛布で冬の睡眠を快適に♪Amazon限定販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
寒い季節に便利な電気毛布。布団の中全体を温めるだけでなく布団の下からの冷えをシャットアウトすることで身体がポカポカに。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさ。エアコンなど他の暖房器具と併用して、補助的な役割で活用することがおすすめ。
布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができる。リモコンは弱〜強の無段階で温度調節可能。
毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。
※必ずコントローラーを外す。
※毛布モードに設定。
※ドラム式洗濯機は使用不可。
