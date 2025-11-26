レッドソックスは、２５日（日本時間２６日）若手２投手プラス金銭で、カージナルスから、通算１２５勝右腕、ソニー・グレイ投手（３６）を獲得するトレードに合意したと、発表した。今月３６歳を迎えたベテラン投手が、レ軍ローテに加わり、チーム再建を目指すカ軍は、メジャー３年目の右腕リチャード・フィッツ投手（２５）、２２歳のプロスペクト左腕のブランドン・クラーク投手を獲得した。

グレイは、２０１３年にアスレチックスでメジャーデビュー、２０１７年途中からはヤンキースで田中将大投手と先発陣を形成するなど、両リーグ計５球団で、計１３年メジャーでプレー。３度の球宴選出を果たした。通算成績は１２５勝１０２敗、防御率３・５８。計３３９試合に登板（うち先発３３０試合）し、１９２５奪三振。今季は３２試合に先発し、１４勝８敗、防御率４・２８をマークし、２０１奪三振で、わずか３８四球だった。

来季は、カ軍との３年総額７５００万ドル（約１１７億円）の最終年。全球団トレード拒否権を保持も、カ軍が再建モードに切り替わる中、トレードに合意した。米メディアによると、新しい契約では、グレイは、来季、年俸の３１００万ドル（約４８億円）と、カ軍からのバイアウトの１０００ドル（１６億万円）を併せて計４１００万ドル（約６４億円）が保証される。そのうち、２０００万ドル（３１億円）は、カージナルスが支払い、レ軍は残りの２１００万ドル分（３２億円）のみが、贅沢（ぜいたく）税の対象となる。レ軍は現在時点での２０２６年の総年俸は１億７６７５万ドルと、昨年より約３０００万ドル下回っており、予算枠にはまだ余裕がある状況だ。

レ軍のブレスローＧＭは、今月行われたＧＭ会議で「最優先の補強ポイントは先発２番手。４、５番手ではない。ＦＡ、トレードの可能性を探る」と語っていた。実質１年契約となるグレイが、その”２番手”に相応するのか―。１８日にポスティングの交渉解禁となった西武・今井達也投手（２７）が、５年を超える長期契約を結ぶと見られる中、今井争奪戦に留まるのか、撤退するのか、レ軍の動向が注目される。