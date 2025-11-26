映画『国宝』が11月24日までの公開172日間で観客動員1230万人超、興行収入173.7億円を記録し、邦画実写作品の歴代最高興収を更新した。これまでトップだった『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年/173.5億円）を超え、22年ぶりに記録を塗り替えた。

【写真】「ヘブン先生笑っちゃってない？」SNSで話題になった吉沢亮の“変なスキップ”

主演を務めた吉沢亮は、11月15日に行われた「第17回TAMA映画賞」の授賞式で最優秀男優賞を受賞。昨年も『ぼくが生きてる、ふたつの世界』でろう者の両親を持つコーダの青年を演じて同賞を受賞しており、2年連続での最優秀男優賞（女優賞も含め）受賞は同映画賞始まって以来の快挙だ。



『国宝』は、吉田修一氏が2018年に発表した同名小説を、李相日監督が圧倒的な映像美で映画化したもの。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎の世界に飛び込んだ喜久雄（吉沢亮）が芸の道に人生を捧げ、やがて“国宝”と呼ばれる存在へと至るまでの壮絶な歩みを描く一代記だ。吉沢は、義兄弟役の横浜流星と、四代目中村鴈治郎のもとで約1年半の稽古に励み、この難役に挑んだ。

映画は約3時間の超大作であり、筆者は集中力を保てるかと心配したが、まったくの杞憂だった。あらゆるものを犠牲にし、関わる人を皆傷つけ、その反動で自分も傷つき、ボロボロになりながらも、ただひたすらに“美”を追い求める喜久雄。その狂気を、命を削るような熱演で体現する吉沢から一瞬たりとも目が離せなかった。「共感」も「応援」もなく、気づいたら涙が溢れる経験は初めてで、心震えるとは、まさにこのことかと思わされた。

「国宝級イケメン」ならではの苦悩も…

劇中、喜久雄が田中泯演じる人間国宝の歌舞伎役者・万菊から「役者になるんだったら、その美しいお顔は邪魔も邪魔。いつかそのお顔に自分が食われちまいますからね」と言われるシーンがある。

その瞬間、喜久雄と吉沢の人生がシンクロした。吉沢も思わずうっとりするほど端正な顔立ちの持ち主だが、10代〜20代の頃は顔の印象が強く、まっすぐ芝居を見てもらえないことに苦悩したそう。

『国宝』公開後の6月20日に出演したトーク番組『スイッチインタビュー』（NHK Eテレ）でも、「役作りで無駄に太ってみたり、芋っぽく見せることにすごく注力している時期」があったと語っていた。

ことさら“国宝級イケメン”と呼ばれることへの反発心もあるのか、三枚目の役も違和感なくこなしてきた吉沢。特に印象深いのは映画『青くて痛くて脆い』だ。吉沢演じる平凡な大学生が勝手に同族だと思っていた女子学生への卑屈な感情を募らせ、復讐に取り憑かれていく様は強烈の一言。女子学生が心底軽蔑した顔で放つ「きもちわる」という台詞に説得力のある、ただただ未熟で痛々しい若者を見事に演じていた。

コミカルな演技にも定評があり、『国宝』の直後に公開された映画『ババンババンバンバンパイア』でも15歳の男子高校生の純潔を守るべく、あらゆる手を使って初恋を阻止する450歳のバンパイアに扮する吉沢の突き抜けた演技が話題に。2作品続けて鑑賞した人からは「温度差で風邪引きそう」という声も上がっていた。

『ばけばけ』は“大河ドラマのB面”

吉沢はまさに芝居の温度感を自在に操る役者であり、現在出演するNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも欠かせない存在だ。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）とその妻・小泉セツをモデルにした夫婦の物語で、制作統括の橋爪國臣やチーフディレクターの村橋直樹など、吉沢主演のNHK大河ドラマ『青天を衝け』を手がけたスタッフが集結している。

『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一は“日本資本主義の父”と呼ばれ、明治維新後、官僚を経て日本初の銀行「第一国立銀行」など、約500社の設立と運営に携わった。いわば新時代を築いた一人だが、本作が描くのは没落士族の娘であるヒロイン・トキ（郄石あかり）をはじめとする時代に取り残された人々であり、『青天を衝け』のB面の物語とも言える。

身分も特権も剥奪された武士たちの転落劇や、激しい経済格差、結婚するか身を売るかの二つに一つだった女性たちの生きづらさなどもシビアに描かれるが、脚本家・ふじきみつ彦の独特のユーモアセンスと温かい眼差しによって、観るのが辛くない作品に仕上がっているのが特徴だ。

とはいえ、第6週から第7週にかけてはシリアスな展開が続いた。父親が作った借金を返すため、英語教師として松江に招聘されたヘブン（トミー・バストウ）の女中になることを決意したトキ。だが当時、異人の女中は、家事だけでなく夜の相手も務めるラシャメン（洋妾）として人々から蔑まれていた。そのため、家族にも言い出せず、いつ身体を求められるかと人知れず怯えるトキの姿に胸が痛くなった視聴者も多いだろう。

かと思いきや、ヘブンがトキをただの女中として雇ったことが判明し、第8週では2人が言語や文化の違いに悩みながらも、少しずつ心の距離を縮めていく姿がコミカルに描かれた。

「英語ペラペラ」なのに「スキップは下手」という緩急

この第8週で爆笑をかっさらったのが、錦織友一を演じる吉沢である。錦織は、“大盤石”の異名を持つ松江出身の秀才で、過酷な生活に耐えかね、出奔した元夫・銀二郎（寛一郎）を追って東京にやってきたトキと出会う。その後、ヘブンの通訳として松江に戻ってきた際にトキと再会し、2人の架け橋となる役どころだ。

錦織を演じるにあたって吉沢は撮影の4カ月前から英語のレッスンに励み、正確かつ流暢な英語で“秀才設定”に説得力を与えている。

一方で、錦織は不器用なところもあり、11月19日放送の第38話では、トキに求められてスキップを披露するが、その出来は最悪だった。身体を硬直させた状態で、ロボットのように同じ側の手足を同時に動かす錦織。吉沢自身のアイデアによって、運動神経が悪い人特有の動きがリアルに再現されていた。

また、いつも島根県知事・江藤（佐野史郎）とヘブンとの間で板挟みになっている錦織は日頃の鬱憤を晴らすため、江藤にスキップを勧めるが、お手本を見せろと言われてしまう。結局、江藤の前でもド下手なスキップを披露する羽目に。吉沢の目が死んだような表情といい、絶妙な間の取り方といい、コメディセンスを感じずにいられない。

一方で、ダークな雰囲気も持ち合わせており、江藤に弱みを握られているであろう理由についても気になるところ。錦織にはモデルが存在し、史実通りであれば、これから辛い展開が待ち受けている。シリアスとコミカルの緩急が絶妙な本作で、シーンに合わせて芝居の温度感を緻密に調整する吉沢の力が、これからさらに生かされていくのではないだろうか。

泥酔騒動で芸能活動を休止していた年始から一転、『国宝』『ババンババンバンバンパイア』『ばけばけ』の3作で、改めて日本の映像界になくてはならない存在であることを証明した吉沢。日本初上陸となるブロードウェイの傑作ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』（2026年上演）への主演も控えており、まだまだこの勢いは止まりそうにない。

（苫 とり子）