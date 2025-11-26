〈名門女子大も募集停止、閉校…御三家はどうなる？ 次に危ない大学はどこ？「危ない名門女子大リスト」を公開する〉から続く

女子大“閉鎖”の流れが全国に広がっている。私立女子大学で入学定員割れの大学は24年度で7割を超える。実際に女子大数のピークだった1998年の98校から2023年までの25年で25校も減少している。

今年7月末には多くの学生を集めてきた武庫川女子大学が共学化を発表。この方針転換は教育業界関係者に衝撃を与えた。同月には京都女子大が「女子大学宣言」を同大学のHPで公表。女子大学であり続けることを宣言した。ただ、女子大“閉鎖”の流れは止まらず、11月20日には京都華頂大学と華頂短期大学を運営する学校法人が2027年度以降の学生募集停止を発表。関西の女子大はどうなっていくのか。

関西御三家“陥落危機”の大学

4月下旬には京都ノートルダム女子大学が学生の募集停止を発表。京都を含めた関西エリアはどうなのか。入試アナリストの石原賢一氏は「首都圏より人口減が早く、関西はより厳しい状況です」と嘆く。

そんな中、健闘を続けていたのが武庫川女子だ。減少傾向ではあるものの、志願者数は関西私立女子大でトップ。

「甲子園周辺で立地がいいのと、学部を拡充したのが功を奏しています」（石原氏）



中央キャンパスは阪神沿線の最寄り駅から徒歩7分 写真は武庫川女子大のキャンパスガイドより

その武庫川に食われているのが、神戸女学院だ。神戸女学院といえば、京都女子（京女）、同志社女子（同女）と並ぶ関西御三家の一角。

「かつては京大や阪大を目指すような女子が通うトップ大。アナウンサーの有働由美子さんも北野高校から神戸女学院に進んでいます」（教育ジャーナリストの小林哲夫氏）

だが、収容定員充足率が84.8％と他の御三家と20ポイント以上差をつけられ“陥落危機”だ。この割合は9割未満から段階的に私学助成金が減額されていく。また、学生数が収容定員の5割以下の学部がある大学には、文部科学省が学部新設を認めていない。しかも今後は7割以下で不可となる方針だ。つまり、大学の将来性を左右する数字だ。

大学に聞くと「危機感を持ち改革を進めています。24年度の国際学部、心理学部開設、25年度の生命環境学部開設などです。受験しやすい入試制度導入や奨学金制度新設などもあり、志願者数と入学者数は両年度とも入学定員比約94％まで回復しました」と手応えを教えてくれた。だが、

「入試改革で志願者は増えましたが、歩留まり（実際の入学率）はよくないはず。中高は進学校で、内部進学者はほぼいません」（石原氏）

京女は女子大唯一の法学部を持つが「京都の中心部で立地はいいがライバルが多い」、同女は「メインキャンパスが不便な京田辺市。薬学部、看護学部もあるのにもったいない」（ともに石原氏）と一長一短だ。

