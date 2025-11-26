9月29日、NHK連続テレビ小説113作目となる『ばけばけ』がスタートしました。

【写真で見る】「関西弁がうまくてびっくり」『ちゅらさん』を抑えて6位になった30代女優は…？《アンケート結果を一気に見る》

2892人の応募者の中からオーディションで選ばれた郄石あかりがヒロインを務める本作。その直前まで放送されていた『あんぱん』では、今田美桜演じるヒロイン・のぶとの別れを惜しむ声がSNSに溢れ、朝ドラヒロインへの愛着の深さを実感させられました。

社会現象を巻き起こした『あまちゃん』ののん（能年玲奈）、沖縄の純朴な女性を好演した『ちゅらさん』の国仲涼子など、それぞれの時代に視聴者の心を掴んできた名ヒロインたち。あらためて振り返った方も多いのではないでしょうか。

そこで、文春オンラインでは「あなたが選ぶ朝ドラヒロインNo.1は？」と題したアンケート企画を実施。20〜90代と幅広い年齢層から、22日間で424人の投票が集まりました。（※なお1人につき、3人を選び〔1位5点、2位3点、3位1点〕、合計得点で計算しています）

今回は、惜しくもベスト5入りを逃したヒロイン（6位〜20位）を、アンケート回答者のみなさんからのコメントとともに振り返ります。（「『あんぱん』今田美桜でも、『虎に翼』伊藤沙莉でもない…圧倒的1位で「朝ドラNo.1ヒロイン」に選ばれた女優は？」も公開中！）

◆◆◆

20位『ちりとてちん』貫地谷しほり（和田喜代美役）

「おかあちゃんみたいになりたくないねん！ に始まって、おかあちゃんみたいになりたいねん！ に至る成長過程を見事に演じられた。（徒然亭）草々さんとの破天荒ロマンスは秀逸」（66歳・男性）



20位『ちりとてちん』貫地谷しほり（和田喜代美役） ©文藝春秋

「地味で不器用なヒロインが落語家を目指して懸命に努力する姿を、貫地谷さんが印象的に演じていた」（54歳・女性）

「今までにないネガティブ思考のヒロインが自信をつけて成長していく姿に感動しました」（63歳・男性）

19位『花子とアン』吉高由里子（安東はな役）

「あの時代に英語を学び、戦火の中でも翻訳に注いだ情熱。ラジオ放送への複雑な思いや、子どもを亡くした母親を吉高由里子さんが自然体で演じられ、1日3回観るくらいハマりました」（62歳・女性）

「子供の頃、アニメの『赤毛のアン』が大好きで、翻訳者の方がモデルだったのでフィクションとは分かっていながらも感情移入してしまったから」（46歳・女性）

「花子（はな）の信念を感じました。何度も再放送を観たい感動の朝ドラ」（59歳・女性）

18位『澪つくし』沢口靖子（古川かをる役）

「初々しいヒロインで、脚本の面白さもあり夢中で観ました。沢口靖子さんが高校の先輩ということもあり応援する気持ちがあったことも理由です」（59歳・女性）

「職場でお昼ご飯を食べながら、皆とドラマを見ていました。沢口さんの少しぎこちない演技とかわいらしさを楽しんでいました」（76歳・女性）

「沢口靖子のピュアな美しさは朝ドラの中でも随一」（56歳・女性）

17位『マッサン』シャーロット・ケイト・フォックス（亀山エリー役）

「シャーロット・ケイト・フォックスさんの好演で、海外の方がヒロインの作品というのも、こんなにも素敵なんだ！ という朝ドラの世界の広がり、可能性を存分に味わいました。ドラマ放送期間中に、舞台となった余市蒸溜所まで実際に足を運んだのは、朝ドラヒロインに相応しいチャーミングな彼女の際立った表現力に、視聴者の一人として大きく心を揺さぶられたからに他なりません。また観たい作品の一つです」（56歳・女性）

「慣れない日本語に懸命に奮闘する姿を、ずっと応援していました。 美しい容姿や綺麗な声にも癒されました。 故郷を離れて、夫を信じて共に夢を諦めず貫いたエリーの人生は素晴らしいです」（52歳・女性）

「アメリカ人で日本語で演じることの障壁があるにも拘わらず、立派に演じきった」（76歳・男性）

16位『ゲゲゲの女房』松下奈緒（飯田布美枝役）

「放送時間が変わった第1作目『ゲゲゲの女房』。この作品からヒロインに求められる要素も大きく変わったのだと思います。布美枝は、それまでは多かった立志伝の女傑や、“日本女性初の〇〇”からはもっとも遠い『専業主婦』。ですが、日本のサブカルチャーの発展をニュートラルな視点で見て、ともに歩んだヒロインでした。松下奈緒さんはたいへん美しい女優さんですが、布美枝を特別な人間ではないように演じていた点がとてもすばらしいと思います」（58歳・男性）

「知的で落ち着いた演技が松下さんのイメージと合っていたから。感情を大げさに表現せず、静かに夫（向井理）を支える姿がリアルで自然で良かった」（35歳・女性）

「夫を尊敬し、才能を信じて支え、時に庇い、ひたむきに明るく生きる妻の姿に心を打たれた」（65歳・女性）

「昭和の懐かしさと、貧しさの中で毅然と生きる姿が美しかった」（65歳・男性）

15位『おむすび』橋本環奈（米田結役）

「似た人が他にいない、独特の個性の持ち主。今後に期待が持てる人」（74歳・女性）

「橋本環奈さんの明るさが素敵だったから」（54歳・男性）

「目に力があって、吸い込まれた」（57歳・男性）

14位『まんぷく』安藤サクラ（今井福子役）

「旦那さん役の長谷川博己さんともよく似合っていて、大阪弁のアクセントも違和感なくされていて、演技も上手だし、毎朝楽しみに観ていました！」（67歳・女性）

「戦後の混乱期にインスタントラーメンの開発を支えた女房役を明るく演じてた」（78歳・男性）

「どんな時でも萬平さんを支え続けた福ちゃんが好きだったから」（46歳・女性）

「圧倒的な演技力、実力重視のヒロイン抜擢で素晴らしかった」（33歳・女性）

13位『おはなはん』樫山文枝（浅尾はな役）

「あらすじは忘れているのに、いまだに劇中の曲を覚えている作品です。おはなはんの明るさ、健気さ、頑張り屋さんなところ、大好きです。樫山文枝さんもピッタリはまり役でした！」（91歳・女性）

「記念すべき朝のヒロイン第一号。モノクロの映像を観てヒロインの生き方は時代が移り変わっても、今に通じるものがあり、祖母が懐かしく語るので印象深いヒロインとなっています」（33歳・女性）

「高校生のときにおはなはんの生き方に憧れ、真剣に観ていた覚えがあります。また、高橋幸治さんの素敵な姿に恋をした遠い昔の思い出です」（76歳・女性）

「初めてハマった朝ドラヒロインだから。おはなはんが、木の上に登ったシーンが今も忘れられない」（65歳・女性）

12位『ひよっこ』有村架純（谷田部みね子役）

「『あまちゃん』ではヒロインの母の少女時代を熱演した有村架純が、今作では茨城の片田舎から都会に出てきた女性の波瀾万丈の人生を熱演する姿を、固唾を飲んで見守った人は私だけではないはず。単発の続編まで制作された背景を考えると、全体的に魅力ある作品だったのは、有村架純の存在感に引っ張られたことが要因なのは間違いないと思います」（49歳・男性）

「高度成長時代に日本経済を支えるため集団就職し、苦労を重ねた若者の代表としてヒロインを演じた有村架純さんの演技が素晴らしかった」（68歳・男性）

「地方から出てきたヒロインが周りの人に助けられながら成長していく様子がよかった」（66歳・女性）

11位『カムカムエヴリバディ』上白石萌音（橘安子役）

「決して派手さはないですが、その素朴さが何とも言えません。いろんな役の出来る人だと感心しています。心の内側をじっくりと感じさせるものがあります」（76歳・男性）

「3人のヒロインがリレーする異例の構成の中で、初代ヒロインを堂々と演じ切った。戦中戦後を舞台にした重厚な物語に温かみを与え、視聴者を物語に引き込んだ」（77歳・男性）

「悲恋のヒロインは数々いらっしゃいましたが、夫（松村北斗）を失い安子（上白石萌音）が寺の境内で泣き崩れるシーンに私の朝ドラ史上一番涙しました」（67歳・女性）

「相手の母（YOUさん）に結婚に反対された時の表情や、夫が戦死したことを知ったときの失意に満ちた涙と絶叫の演技など、引き込まれるものがありました」（61歳・男性）

10位『カムカムエヴリバディ』深津絵里（雉真るい役）

「10代から60代ぐらいまでを1人で演じられ、どの年代も違和感がありませんでした。特に初登場の10代の彼女は、これから大人になろうとする役を見事に演じきっていました。また、このドラマの3人のヒロインのうち、メインは深津さんが演じるるいで、母との別れと再会のシーンは涙なしには観られません」（55歳・男性）

「深っちゃんが出ると聞いたので、てっきり川栄さんの母親役でのスタートと思っていたのですが、なかなか出てこないので何の役かと思っていました。るい役の子が気になって、『これ誰だろう？ 最近出て来た女優さんかな』と調べて驚愕しました。全然違和感なかったです。若すぎ〜」（52歳・女性）

「複雑な境遇を、柔らかに受け止めて生きている、憂いある表情が素敵でした。ある意味、芯が強い感じも素敵。何とかしてあげたいと思わずにいられないキャラクターが深津絵里さんにぴったりで心に残りました。 また、会いたい、そう思うヒロインです」（60歳・女性）

「オダギリジョーさんとの恋愛のドキドキわくわくがとても素敵でした。『踊る大捜査線』の恩田刑事からの大ファンです。久しぶりのドラマ出演で嬉しかったです」（72歳・女性）

9位『ちゅらさん』国仲涼子（古波蔵恵里役）

「国仲涼子さんがとにかくかわいくて朝から元気をもらえたし、他の登場人物もキャラクターが多彩で面白かったです。 朝ドラが終わった後でも第4シリーズまで続いて楽しめたのも印象に残ってます」（48歳・女性）

「明るくて毎朝元気がもらえた。 物事をいい意味であまり深く考えない、マイペースであっけらかんと日々を送るところが良かった」（67歳・女性）

「国仲涼子さんの透明感のある演技と沖縄の美しい風景が忘れられない。ドラマは自分的に朝ドラの中でNo.1だと思う」（68歳・男性）

「新鮮で、まさに沖縄の太陽のような子で視聴者を明るく照らしてくれた」（63歳・男性）

8位『らんまん』浜辺美波（西村寿恵子役）

「夫を支える妻としての演技が良い一方、『かわいさ』があふれていて元来の優しい性格が自然と醸し出される演技がグッときました」（61歳・男性）

「主人公のモデルとなった牧野富太郎に元々関心がありましたが、妻となる役の浜辺美波の愛くるしさ、役どころの演じ方、語り口調が素晴らしかった」（77歳・男性）

「『夕顔のお姫様』と子供たちが驚いていたドレス姿が印象的です。あんなにかわいいのに賢く最強の妻でした」（66歳・女性）

「凛としてカッコよいヒロインだった。浜辺美波の魅力を再発見した」（54歳・女性）

7位『カーネーション』尾野真千子（小原糸子役）

「映画『クライマーズ・ハイ』を観て尾野真千子さんのファンになった者です。 尾野さんの演技には非常に強い期待があり、それに見事に応えて下さいました。 尾野さん演ずる糸子はさまざまな表情を見せてくれました。 最も印象に残っているのは、小林薫さん演ずる父・善作の訃報を知った糸子が父の幻影を探しながら彷徨うシーンです。 2人の間にはさまざまな葛藤がありながら、糸子にとって善作は最愛の父であり、計り知れない喪失感が痛いほど伝わりました」（47歳・女性）

「尾野真千子の泣きの演技が素晴らしかった。 よく泣くヒロインではあるが、心情が伝わる涙であった。 不倫相手を想う切なく愛しく哀しい涙と、勘助（尾上寛之）が戦死したことを知ったときのさまざまな感情が入り混じった涙が素晴らしかった。観ているだけなのに一緒に人生を過ごした気分になれた。 親戚のおばちゃんの気持ち」（51歳・女性）

「何度再放送されてもハマってしまう良いドラマ。1番印象的な場面は、糸子がクリスマスに父役の小林薫さんに思いっきり平手打ちされるシーン。徐々に頬が赤く腫れあがり、周りに散らばったケーキを前にして本気で泣きはらしていた。迫力があり、また小林さんの優しさにも触れた糸子の演技は素晴らしい」（61歳・女性）

「ミシンへの憧れの表情、若い頃を演じた元気いっぱいの表情、戦争で経験したさまざまな表情、どれをとっても主人公の心の中まで感じ取れるような演技で、とても魅力的な女優さんだなと思いました。この主人公を演じてから尾野真千子さんが出るドラマは絶対見るようになりました」（57歳・女性）

6位『ブギウギ』趣里（花田鈴子役）

「笠置シヅ子がモデルとなった役を演じるのは、歌っても踊っても全て完璧な趣里以外誰も出来なかったと思う。庶民的ながら芯のしっかりした女性の役が、小さい体ながらも貫禄があり似合っていた」（58歳・女性）

「演技ももちろんですがステージパフォーマンスは圧巻。『ラッパと娘』の歌唱力は素晴らしく、オリジナルを超えていると個人的に思います」（55歳・男性）

「私が笠置さんをギリギリ覚えている世代だと思います。ドラマに出ておられた時代ですが。 趣里さんの関西弁がうまくてびっくり。関西人の自分でもほぼ違和感なしでした」（75歳・女性）

「元気いっぱいで朝からその元気をもらえました。 小さい体で力いっぱい歌って踊られる様子がとても可愛らしく、愛嬌のある演技が印象的だったから」（48歳・女性）

「関西弁とパワフルさが良かったです。両親も含め東京生まれ東京育ちなのにまるで本物の関西人のようでした」（65歳・男性）

〈〈本人コメントも〉『あんぱん』今田美桜でも、『虎に翼』伊藤沙莉でもない…圧倒的1位で「朝ドラNo.1ヒロイン」に選ばれた女優は？〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）