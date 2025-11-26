〈浜辺美波、上白石萌音、橋本環奈は何位？ 『ちゅらさん』を抑え人気を集めた30代女優も…〈「あなたが選ぶ朝ドラヒロインNo.1」【6位から20位発表】〉〉から続く

9月29日、NHK連続テレビ小説113作目となる『ばけばけ』がスタートしました。

2892人の応募者の中からオーディションで選ばれた郄石あかりがヒロインを務める本作。その直前まで放送されていた『あんぱん』では、今田美桜演じるヒロイン・のぶとの別れを惜しむ声がSNSに溢れ、朝ドラヒロインへの愛着の深さを実感させられました。

そこで、文春オンラインでは「あなたが選ぶ朝ドラヒロインNo.1は？」を実施。22日間で20〜90代と幅広い年齢層から、424人の投票が集まりました。（※なお1人につき、3人を選び〔1位5点、2位3点、3位1点〕、合計得点で計算しています）

5位『おしん』小林綾子（谷村しん役）



5位『おしん』小林綾子（谷村しん役） ©文藝春秋

海外でも評価された“伝説のヒロイン”

「海外旅行中に現地の方々から『おしん!!』と声をかけられ、『おしん』が中東でも大人気なことを知り、びっくりしました。特に子供時代の可哀想な境遇の中でも芯を持って強く健気に働くおしんちゃんを全国民が応援していたと思います。小林綾子ちゃん、名演技でしたよね」（91歳・女性）

「小林綾子は演技を超えた人間としての生き様や情をリアルに訴えた。子役としての演技ではなく、人間としての生き方を広く我々に訴え、時間や空間を超え、大きな共感を得た意味は大きい。世界の人々がさまざまな矛盾や相克や争いの中で生き方を模索する中、日本人の典型的な過去の生活を背景に、その時代を生きた一人の少女の言葉や表情で、世界の多くの人々に共感と感動を巻き起こした例は稀有だと思う」（75歳・男性）

「日本だけでなく海外からの評価も高い作品の中で、少女時代のおしんのインパクトは、当時小学生だった私にも深く心に刻まれています。『おしん』の放送時間帯に全国の家庭の水道メーターが著しく低下したという逸話もあるくらいですから、伝説の朝ドラヒロインと言っても過言ではないでしょう」（49歳・男性）

当時10歳だった小林綾子の演技力

「達者な演技に感心しながら、将来どんな女優さんになるかと楽しみにしていました」（64歳・女性）

「子役ながら、演技は本当に上手でした。朝から良く泣かせてもらいました」（62歳・女性）

「朝ドラらしさ」が詰まった一作

「朝ドラを象徴するヒロイン像。おしんのしんは辛抱のしんという言葉が思い出されます」（63歳・男性）

「一番有名な朝のヒロインだと思います。健気なその姿に世界中が涙を流したのでは？」（33歳・女性）

「なんだかんだ言っても『THE・朝ドラヒロイン』という存在」（60歳・男性）

4位『あさが来た』波瑠（今井あさ役）

現代的な“理想のヒロイン”

「聡明な女性が自分を生かせる道を探りながら頑張る姿に共感しました。洋装も素敵でした」（52歳・女性）

「明るくて前向きで一生懸命でかわいかった。あの時代に女性が自分で何かを決めることは難しかっただろうに。人に恵まれているという点では歴代No.1だと思う。理解のある義父、サポートしてくれる旦那さん、手本となるイケメンなおディーン様（ディーン・フジオカ）、なんやかんやと認めてくれる両親……」（51歳・女性）

応援したくなる波瑠の愛らしさ

「大きな目をキラキラさせ、くるくると表情を変えて愛らしく演じることで、ともすれば強欲な人物に見えてしまいそうな女性像を、愛らしくキュートで純真な魅力ある主人公に見せてくれました」（62歳・女性）

「とにかく着物姿が綺麗でよく似合ってました！ 主題歌の『365日の紙飛行機』もいまだに覚えています！ 大阪に馴染みが深く内容も面白くて、毎朝楽しみに観ていました！」（67歳・女性）

「明るさと楽しさを感じさせてくれた番組。波瑠さんの笑顔が素敵でした」（73歳・男性）

商売の世界で奮闘する姿に好感

「所謂男社会で女性が出世していくドラマですが、大阪の厳しい商売の世界で奮闘するストーリーが、実話に裏付けられているからこそ納得できる。またコテコテの“上方ドラマ”でないところが好き。波瑠がピタリとハマっている」（79歳・男性）

「大阪商人の商売根性が良く表れていて、とても好感が持てました。波瑠さんの名前を孫娘にいただきました。ヒロインの波瑠さんのようなステキな女性になってほしいです」（70歳・女性）

「随分と年月が経っても鮮明に心に残っている作品です。力強く人生を拓いて行ったストーリーが良かったし、 脇を固める役者も良かった」（60歳・女性）

3位『あんぱん』今田美桜（朝田のぶ役）

太陽のようなヒロイン像

「『朝ドラ』に相応しい、太陽のように明るくて元気なキャラクターがとても魅力的だった。 陰があって、ちょっとマイナス思考の嵩を演じた北村匠海くんとも好対照。 また、明るいだけでなく、喜怒哀楽の感情表現が豊か。高齢になってからの表現も、声の出し方・話し方・姿勢・歩き方まで自然に演じていた。 共演の河合優実さんの演技力が高く、一部では『主役を食う』などと書かれていたけれど、 全くそんなことはなく、全編通してしっかり座長としての存在感、輝きを放っていた」（46歳・女性）

「主人公のぶが適役でした。かわいい容姿とは似つかわしくない凛々しい性格。素晴らしい演技で虜になりました。毎日楽しみでしたが、今はロス中です」（67歳・女性）

「朝ドラらしい爽やかなヒロイン。真っすぐで清廉潔白な姿勢が好感を持てた。まだまだ観ていたくなる女優さん」（65歳・女性）

激動の時代を生き抜く強さ

「戦中に教師として軍国主義を肯定したヒロインが深く後悔し、帰還した幼なじみの嵩を叱咤し、2人で夢を叶える物語の中で、明るく積極的な今田美桜の演技が素敵だった」（68歳・男性）

「幼い頃から活発で負けず嫌いの女の子が、激動の世の中にもまれながらも愛する人のマンガの可能性を信じ続けて支えていく姿にすごく共感しました」（54歳・女性）

「アンパンマン」誕生への貢献

「作者の妻としてあの戦争を体験し、平和の重要性を子供たちにわかりやすくアンパンマンというキャラクターを用いて訴えたことがとても大切だと思った」（71歳・男性）

「今田美桜がリアル“ドキンちゃん”なのがいい」（60歳・男性）

2位『虎に翼』伊藤沙莉（猪爪寅子役）

伊藤沙莉の個性とマッチした“ハマり役”

「法曹界に革命をもたらした女性の生き方を、肩肘張らず飄々と、かつ淡々と演じ、さりげなくすごさを見せつけた伊藤沙莉の演技は圧巻。法曹に生きる弁護士の世界を日常的な生活レベルに引き戻し、仲間や友人たちとの温かな人間的世界を実現できたのは、ひとえに彼女の存在と演技力によるものだろう」（75歳・男性）

「岡田将生さん、仲野太賀さん、土居志央梨さんなど、演技派のキャストばかりの中で、ひと際明るく輝いていました。モデルになった三淵嘉子さんの事務所で働いていた方の『快活で周りをパッと明るくする人で、懇親会ではお酒も底なしという人でした』という思い出にもぴったりで、『NHK紅白歌合戦』の米津玄師さんとのコラボが嬉しかったです」（68歳・女性）

「しっかりした演技力と愛嬌のある親しみやすさを兼ね備えた彼女にぴったりのキャスティングだった。『法』に携わる聡明さ、意志の強さがしっかり滲み出ていた」（46歳・女性）

「脚本家が、彼女が主演である前提でセリフを書いていたと聞き、納得がいくくらい、主演と脚本、役柄などがピッタリ合っていた」（53歳・男性）

“女性の地位向上”を描いた意欲作

「女性がいろいろな困難の中で仕事も家庭も子育ても懸命にこなしていく姿に感動しました。今よりも女性が虐げられていた時代。私たちには想像できないくらいに大変だったと思います。伊藤さんは演技がとても上手で笑顔が素敵な方ですね。主題歌も良かった。その年、普段は観ない『紅白』も観てしまいました」（59歳・女性）

「シリアスとコメディとの兼ね合いが素晴らしいヒロインでした。かつ、ドラマの内容が現代を照射するものになっており、女性の活躍はこういう人たちの積み重ねの上にあるんだと思わせる素晴らしい内容でした。『総力戦研究所』の存在もドラマで初めて知りました」（71歳・男性）

「女性として前例のない法曹界を、もがきながら人生を開拓していった姿に胸を打たれました。伊藤さんの演技にも説得力がありました」（52歳・女性）

「働く女性にとっては、まだそこはかとなく感じられる女性蔑視。劇中の女性たちにエールを送ったり、励まされたりと、毎日観るのが楽しみでした。 伊藤沙莉ちゃんの演技は期待通り。彼女以外主役は無理だったと思います」（63歳・女性）

「寅ちゃんの『はて？』に共感。 女性が切り開く道のりの険しさや、ゆるがない信念が清々しい。伊藤沙莉さん以外に考えられないヒロインです」（62歳・女性）

1位『あまちゃん』のん（能年玲奈）（天野アキ役）

好感が持てる素直なヒロイン像

「演技が素直で、好感がもてた。どんな場面も役になりきって頑張っていたのが印象的。まさに『あまちゃん』。感性の鋭い良い女優さんだなとすっかりファンになった。『あまちゃん』を演じているというより、『あまちゃん』を生きているという感じの能年玲奈という女優さんの感性の鋭さ、自然な演技にいつも引き込まれていた」（87歳・女性）

「透明感あふれる素晴らしい存在感と魅力に心奪われました」（60歳・男性）

「こんなキラキラした朝ドラの主人公はそれ以前もそれ以後もお目にかかっていない。ピュアな能年玲奈ちゃんは朝から元気にしてくれました」（75歳・男性）

「今大活躍ののんさんがなぜこんなに人気があるのかは、この朝ドラで十分に証明されたと言えるでしょう。破天荒な女の子なのに、呆れたり嫌になったりしないで最後まで一緒に走ってしまった。女優さん本人の魅力が役と同じくらい輝いてこちらに届いてきましたから！」（66歳・女性）

“社会現象”にもなった名作

「それまで長期低落傾向であった朝ドラだけでなく、NHKドラマ全体のテイストを書き換えた、エポックな名作の主役として、完璧に新時代の朝ドラ主演女優のイメージを作り上げた」（42歳・男性）

「現代物でオリジナルの朝ドラでは、『あまちゃん』を超える作品はない。ひとえに、主役の天野アキをのんが演じたから。主人公が彼女以外だったら成り立たない」（58歳・女性）

「『あまちゃん』は、脚本、演出、キャストとすべてが最高の作品だと思います。歴代のヒロインと違い、フツーの女の子がそれなりに成長していく姿は、東日本大震災を経験した私たちにとって、優しく、また希望の光として輝いていました。天野アキ役は、能年ちゃん以外は考えられないほど適役でした。彼女の演技力があってこそ忘れられないドラマになったと思っています」（63歳・女性）

舞台となった岩手県への貢献

「東日本大震災からたった2年後の放送であり、その舞台となった岩手県も復興半ばだったにも拘わらず、全岩手県民は毎朝TVにかぶりつき、ヒロインの天野アキに一喜一憂、爆笑爆涙の毎日。明日を生きていく大いなる活力となりました」（62歳・男性）

「私が住んでいる岩手県の名を全国に轟かせてくれたのは勿論、天真爛漫な演技に初回から最終回まで注目しっぱなしでした。未だに地元の大手地方銀行のCMキャラクターであることを見ても、もはや地域と一体化している朝ドラヒロインは唯一無二だと思います」（49歳・男性）

「7周連続で観た」熱心なファンの声が多数

「リアルタイムでは視聴してないが、2016年にネットニュースで偶然発見し心惹かれ、『あまちゃん』の全話DVDを買って156話を一気見し、その後7周連続で観るまでハマってしまった。のん（能年玲奈）のかわいさと美しさ、透明感などに鮮烈な衝撃を受けた。以来、ずっと応援し続けています」（76歳・男性）

「未だにこれほど熱中したドラマはないです。 のん（能年玲奈）さんにハマりまくりでした。今でも推しです」（62歳・女性）

「母や祖母、祖父がすごく夢中になって観ていたドラマで、私自身も初めてNHK朝ドラに触れた作品になりました。15分という短い時間なのに視聴者を引き付ける魅力のある力強い作品で、私的には笑いの部分が大好きでこんなに笑えるドラマってないなぁと思い観ていました。今でも大好きな作品です」（28歳・女性）

️のん 本人コメント

とても嬉しいです。

皆さんの愛でここまで頑張って来れました。

私も、応援してくださる皆さんに大きな愛をおくります。これからも素敵な作品をお届け出来るよう気を引き締めて、表現に向き合って行きたいと思います。

改めて、皆様ありがとうございます！

