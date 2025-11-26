10月の支配力が論争を変えた――米メディアが山本由伸を“球界No.1投手”に推す理由「スクーバルやスキーンズが経験していない領域だ」
ポストシーズンでの山本の支配力は圧巻だった(C)Getty Images
今季のワールドシリーズ（WS）ではドジャースの山本由伸が3勝を挙げる活躍で、文句なしのMVPに選ばれた。ポストシーズンを通しても6登板で5つの白星をチームにもたらし、2完投勝利を記録。WS第7戦では、連投での救援マウンドに立ち試合を締め括るなど、最後まで強烈な存在感を放った。
【動画】山本由伸が爆笑、ついに全貌が公開された平伏シーンの“舞台裏”を見る（動画の34秒から）
レギュラーシーズンでは開幕投手も任され、チーム最多となる12勝をマークするなど、山本のメジャー2年目はエースの役割を担うシーズンとなった。その中でも、短期決戦でチームが頂点を極めたポストシーズンでの圧巻のパフォーマンスは、現在も米国内で大きなトピックとして伝えられている。
スポーツサイト『TWSN』が現地時間11月24日、「ヨシノブ・ヤマモトはMLB最高の投手だ」と銘打った特集記事を配信した。
同メディアは、その中で「オフシーズンでは『MLBで今、最高の投手は誰か？』という議論が熱を帯びている」と指摘する。その上で、サイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ、過去2年で31勝を挙げたタイガースのタリル・スクーバルの名前を並べるとともに、山本も加えながらポストシーズンの活躍により、「彼をこの議論の中心に押し上げた」などと評している。
WS制覇への貢献度を強調する同メディアは、「2025年ポストシーズンにおけるヤマモトの数字は、目を疑うほどのものだ」と振り返り、勝ち星や完投数など、10月に記録した各スタッツを絶賛。
そして、「さらに議論を後押ししたのが、同僚であり日本のスーパースターでもあるオオタニの言葉だ」と綴っており、WS第7戦を制した直後に大谷翔平が、「彼こそ世界で一番の投手だと思う」と山本に向け語ったコメントも紹介している。
加えて同メディアは、「最大の舞台でこれほど高いレベルの投球を続けられる能力は、ヤマモトの評価を一気に押し上げ、彼が球界のトップに立つのかどうかを巡る議論を盛り上げている」と主張。ポストシーズン、そしてWSで最高のピッチングを繰り広げた右腕を称え、「スクーバルやスキーンズがいくら素晴らしい投手でも、ヤマモトが“最も重圧のかかる場面”で示した支配力は、まだ彼らが経験していない領域だ」などと論じている。
メジャー2年目にして、球界屈指の投手として位置付けられている山本。3連覇を目指すドジャースのエース右腕は、来季もシーズンを通して自身の真価を発揮し、世界一に登りつめる原動力となってくれるはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]