À¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ãø¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Æ±½ñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»ö·ï¤Î¤¢¤é¤Þ¤·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë½ø¾Ï¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
½÷ÀA¤ÎÆþ±¡
¡¡°ì½µ´Ö¤ÎµÙÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢½÷ÀA¤Î¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤·¤¿¤«¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ÉÍý¿¦¤Ç¤â¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÈà½÷¤Î¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊâ¤¯¤È¤¡¢Â¸µ¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢C°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½÷ÀA¤Î°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¡¢¸«¼é¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶ÈÌ³Éüµ¢¤«¤é¤ª¤è¤½3½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿7·î10Æü¤´¤í¡¢½÷ÀA¤Î¿´¿È¤Ë¸Â³¦¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¼«¤é·ò¹¯ÁêÃÌ¼¼¤òË¬¤Í¤¿Èà½÷¤Ï¡¢C°å»Õ¤ÈD°å»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤¿¡£ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿©»ö¤¬ÀÝ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»Å»öÃæ¤Ë¤â¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿©¤Ù¤â¤Î¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤À¤±¤ÇµñÀä´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÅöÆü¤ËÃæµï»á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿©¤Ù¤¿¿©ºà¤ò¸«¤¿¤¯¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤êÈà½÷¤Ï¿©ÍßÉÔ¿¶¤ÎÄøÅÙ¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áC°å»Õ¤ÈD°å»Õ¤ÏÂ¨Æþ±¡¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Èà½÷¤Ë¿´¿È¤Î¡Ö¸Â³¦¡×¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤µ¤»¤ë¼êÈ¦¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¶õ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ËÆþ±¡¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÀº¿À²Ê°å¤Ë¤è¤ëÊ»¿Ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Àº¿À²Ê¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¶õ¤¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤ÇÅ¾²Ê¤µ¤»¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¼£ÎÅÊý¿Ë¤¬¤³¤³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËC°å»Õ¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ÎE¼¼Ä¹¤Èº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢½÷ÀA¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾¯¤·µÙ¤â¤¦¡£»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦É¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿»º¶È°å·ÐÍ³¤ÎÆþ±¡Á¼ÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÅ¾±¡¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ã´Åö°å¤Ë¤è¤ë¾Ò²ð¾õ¡Ê¾Ò²ð¡¦¿Ç»¡¾ðÊóÄó¶¡½ñ¡Ë¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¾Ò²ð¾õ¤Ç¤Ï½ýÉÂÌ¾¤ÎÍó¤Ë¡Ö¤¦¤Ä¾õÂÖ¡¢¿©»×ÉÔ¿¶¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡×¤ÈÉÕµ¤µ¤ì¤¿¡£
※食思不振:食べ物を摂取したいという生理的な欲求が低下、あるいは消失した状態
¡¡¤½¤·¤ÆÍâÆü¡¢½÷ÀA¤ÏÅÔÆâÉÂ±¡¤Î¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ËÆþ±¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¡¦»º¶È°å¤Ë¤è¤ë½é´üÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡Ö½÷ÀA¤Î¿´¿È¤Î¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¶ÈÌ³¿ë¹ÔµÚ¤Ó¾ðÊó¶¦ÍÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅöÌÌ¤Î´õË¾¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢·È¤·¤Æ°åÎÅÅª»Ù±ç¡¢¿´ÍýÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö½÷ÀA¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤È¿´¿È¤Î¥±¥¢¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡×¤â¤Î¤À¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ð±Ä´´Éô¤Ø¤ÎÊó¹ð¤ÎÍ×ÀÁ
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢½÷ÀA¤¬Ãæµï»á¤«¤é¼õ¤±¤¿ÀË½ÎÏÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ÎE¼¼Ä¹¡¢¢º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¡¢£C°å»Õ¡¢¤D°å»Õ¡¢¤Î4¿Í¤À¤±¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½÷ÀA¤Î¡ÖÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾°å»Õ¤Î½õ¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£6·î¤Ë½÷ÀA¤¬µÙÌ³¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¬Æþ±¡¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢¤Þ¤¿Æþ±¡¤Ë¤è¤ëµÙÌ³¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï·Ð±Ä´´Éô¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆþ±¡¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëµÙÌ³¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤¢¤é¤Ì²±Â¬¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸í¤Ã¤¿¡Ê¤·¤«¤â½÷ÀA¤ËÉÔÍø¤Ê¡Ë±½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´í×ü¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç7·î12Æü¡¢º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ÏE¼¼Ä¹¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¡¢·Ð±Ä´´Éô¤Ø¤ÎÊó¹ð¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆE¼¼Ä¹¤Ï¡¢
¡ÊÔÀ®À©ºîÃ´Åö¤Î¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÂçÂ¿Î¼ÀìÌ³
¢ÊÔÀ®À©ºî¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ëG»á
£¿Í»ö¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ëH»á
¤Î3¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ»ö°Æ¤òÊó¹ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡¢¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆE¼¼Ä¹¤Ï¡¢º£¸å½÷ÀA¤È¤ÎÏ¢ÍíÁë¸ý¤òº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ë°ìËÜ²½¤·¤¿¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤È½÷ÀA¤¬Æ±À¤À¤«¤é¤«¡£¡Ö¥±¥¢¡×¤Ï½÷À¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷ÀA¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¾·×¤Ê¡ÖÃÏÍë¡×¤òÆ§¤ß¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤Î»Ø¼¨¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤Åº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷ÀA¤¬Ãæµï»á¤«¤éÀË½ÎÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜ»ö°Æ¤Ø¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢ÈùÌ¯¤Ê¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
