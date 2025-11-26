月の老齢年金約9万円「友人の会社で週5日8時間勤務で社会保険未加入」65歳の苦悩と後悔
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住65歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：3000万円、リスク資産：2000万円
これまでの年金加入期間：国民年金270カ月、厚生年金227カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：2万4894円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金21万1512円（年額）
その理由として「8年以上1日8時間週5日勤務で友人の会社に勤めていたが、社保に入れてもらえなかったので受給金額が少ない」と語っています。
ひと月の支出は「約18万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
現在は「週4日社保加入でコールセンターで働いている」そうで、給与収入が「手取りは月額12万〜13万円くらい。それと株の配当が年間30万円くらい」あるといいます。
また、年金生活において日ごろ節約のために心掛けていることとして、「基本的に外食はしない」とあります。
今の生活での不安については「体力的にも精神的にも働く事がきつくなってきている。今後は少しずつ株式を現金に換えてしのいでいく予定だが、独身なので孤独死が心配」だと言います。
一方で「普段は質素な生活をしているが、時々奮発しておいしい物を食べに出かけたり、バス旅行などに参加」するのが今の楽しみなのだそう。「少ない金額であっても、働かなくてももらえる年金はとてもありがたい」と語っておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
