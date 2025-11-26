トヨタの「SUVミニバン」がスゴい！ 全長4.3mの“カクカク”ボディ×便利なスライドドア採用！ 真っ平な「広びろ荷室」が使い勝手サイコーな「Tjクルーザー」とは！

全長4.3mの“カクカク”ボディ×便利なスライドドア採用！

現在の新車販売市場は、アウトドアに最適なSUVや、多人数での乗車が可能なミニバンが販売ランキングの上位を占めています。

そんななかトヨタは、この人気の兆しをいち早く捉え、かつてSUVとミニバンの長所を融合させた、独創的なクロスオーバーコンセプトモデルを披露していました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「SUVミニバン」です！（30枚以上）

それが、「東京モーターショー2017」で世界初公開された「Tj CRUISER（ティジェイ クルーザー）」です。

トヨタの斬新「SUVミニバン」！

車名の「Tj」は、「TOOL-BOX（道具箱）」と「JOY（楽しさ）」の頭文字に由来したもの。「CRUISER」は、「ランドクルーザー」や「FJクルーザー」といったトヨタのSUVブランドの名称です。

Tjクルーザーはその名の通り、まるで道具箱のように日常からハードに使いこなせ、オフロードなどの多様な場所へ出かける楽しさを感じさせるクルマとして設計されていました。

ボディサイズは、全長4300mm×全幅1775mm×全高1620mm、ホイールベースは2750mmで、乗車定員は4名です。これは、現行のトヨタSUVラインナップで言えば「ヤリスクロス」よりも大きく「カローラクロス」よりも小さい、コンパクトSUVクラスとして扱いやすいサイズ感といえるでしょう。

デザイン面では、広い室内と荷室空間を視覚的にもアピールする、角ばったスクエアなフォルムが特徴です。これに大径タイヤとリフトアップされた足回りが組み合わされ、力強いSUVのテイストが強調されました。

特に注目すべきは、ボンネット、ルーフ、フェンダーなどに、傷や汚れがつきにくい強化塗装が施されていた点です。これは、アウトドアでのタフな使用に耐えるよう、細部にまで配慮がなされていたことを示しています。

プラットフォームには、2015年登場の4代目「プリウス」から進化を遂げたTNGAプラットフォームをベースに使用し、パワートレインには2リッタークラスのエンジンとハイブリッドシステムの搭載が想定されていました。

駆動方式もFF（前輪駆動）を基本としつつ、4WDの設定も計画されるなど、市販化を強く意識した具体的な仕様が決められていたようです。

Tjクルーザーの最大の魅力は、その広大な荷室空間にあります。助手席側の前後シートを完全にフルフラットにすることで、約3メートルに及ぶ長尺物の積載が可能となっていました。

この積載能力を最大限に生かすため、荷物の積み下ろしが容易なよう後部のドアは最大限に拡大され、さらに後席ドアにはミニバンのような大開口のスライド式が採用され、側面からのアクセスにも十分な工夫が凝らされていたのです。

このように、細部にわたる具体的な仕様や寸法まで公開されたことから、Tjクルーザーは「市販化も間近」と多くの注目を集めました。しかし、結局のところこのコンセプトモデルが市場に投入されることはありませんでした。

2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」での進化版Tjクルーザーの登場は期待されていましたが、残念ながら実現しませんでした。

しかし、完成度の高さから今なお市販化を望む声は根強く、今後の展開に引き続き期待が集まっています。