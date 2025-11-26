°ÂÀÄ¶Ó¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¹¥¤¡×¤â¸ý¾å¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¡×¡Ä£²£¶Æü¡¦Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´ØÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£·èÄê¸å¤Ë¶¨²ñ¤Ï»È¼Ô¤òÇÉ¸¯¡£Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î°Â¼£ÀîÉô²°½É¼Ë¤Ç¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬·è°Õ¤ò¼¨¤¹¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡ÍèÆü¤«¤é£³Ç¯Í¾¤ê¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ç¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸ý¾å¤ÎÊ¸¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£²£´Æü¤ÎÍ¥¾¡°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤Ç¡Ö»Õ¾¢¡Ê°Â¼£Àî¿ÆÊý¡¢¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¾¯¤·¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½õ¤±½®¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¸ìÎÏ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡£¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿ÆÉ¤ß½ñ¤¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¥Ý¥Á¥Ý¥Á¤È¤ä¤ê¡¢´Á»ú¤â½ù¡¹¤ËÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤·¤«¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤Ï¹¥¤¡×¤È°ÂÀÄ¶Ó¡£¶×²¤½§¡¢ÇÄÎÜÅÔ¡¢ÆÊ¥Î¿´¤Î²¤½£½Ð¿È¤ÎÀèÇÚÂç´Ø¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤â¼«¿È¤Î·è°Õ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´Ø¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£´¾ì½ê¤ÏÇ¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç¶×²¤½£¡Ê¸å¤Î¶×²¤½§¡Ë¤Î£±£¹¾ì½ê¤òÈ´¤ºÇÂ®¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é½êÍ×£µ¾ì½ê¤â£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¿·ÆþËë¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ËÊÂ¤ÓºÇÂ®¡££²£±ºÐ£¸¤«·î¤Ï£µ£¸Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç¡¢£´°Ì¤ÎÇ¯¾¯¾º¿ÊµÏ¿¤À¡£¾å°Ì¤Ë¤Ï£²£°ºÐ£µ¤«·î¤Ç£±°Ì¤Îµ®¥Î²Ö¡Ê¸å¤Îµ®Çµ²Ö¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ËÌ¤Î¸Ð¡¢ÇòË²¤È¤¤¤º¤ì¤â¸å¤ËÍ¥¾¡£²£°²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿Âç²£¹Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤âÃíÌÜ¤¹¤ëÅÁÃ£¼°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¶áÇ¯¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÁêËÐ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁêËÐÏ¢ÌÁ£Ê£Á£Ð£Á£Î»öÌ³¶É¤Î»°ÃÓÅ¯ÌéÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁêËÐ³¦¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Êì¹ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¾ï¡¹¸ý¤Ë¤¹¤ë°ÂÀÄ¶Ó¡£ÅÁÃ£¼°¤Ç¤ÎÍº»Ñ¤ÏÀï²Ò¤ÎÊì¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÂçÀ¾¡¡·òÂÀ¡Ë