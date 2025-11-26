【日本株】「駆け込みNISA」で日経平均５万円でも「まだ上がる」…高成長＆高配当「プロ厳選５銘柄」を実名紹介

日経平均株価５万円到達後は、短期的な過熱感が意識されている日本株市場だが、年末にかけてはNISA口座の使い切っていない非課税枠への資金流入が期待できそうだ。実際、昨年の月別買付額をみても、12月に9カ月ぶりの1兆円台を回復すると、翌年1〜3月には新年度の非課税枠を利用した買い付け金額が増加する需給良好な季節を迎えた。

新NISAの物色対象では、高配当利回り銘柄に加えて、長期投資で効果が期待できる高成長銘柄も人気を集める。足元では長期金利が約17年半ぶりの水準まで上昇するなど、短期的には神経質な場面が訪れる展開も想定されるが、株主還元に積極的な高成長銘柄にとっては投資好機となるケースも多い。日本株市場が軟調に推移する場面があれば、直近（2025年10月以降）で自社株買いを発表したばかりの高成長銘柄、それも中長期的に独自の強みを持つ成長銘柄は、物色の有力候補となるだろう。

ジェイエイシーリクルートメント（2124）

■株価（11月21日時点終値）1108円 配当利回り（予）3.25％

発行済み株式数の0.31％にあたる50万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施（取得期間：11月13日から11月30日）する同社は、専門職や管理職などの「ハイクラス・ミドルクラス」人材に特化したビジネスを展開している。世界11カ国に拠点を持ち、日本国内の労働人口減少に伴い需要が高まっている「高付加価値人材」の採用支援をサポートできる圧倒的なポジションを確立している。

一般的な人材紹介会社と異なり、「両面型（一気通貫型）」と呼ばれるビジネスモデルを採用している点を強みとしている。一人のコンサルタントが「求人企業」と「求職者（候補者）」の双方を担当することで、企業と候補者の双方の情報ミスマッチを起こしづらく、決定率（成約率）を高めることで、顧客満足度と収益性の向上につなげている。

「世界No.1水準の紹介会社」を目指し、成長の源泉となる質の高いコンサルタント（社員）の数を計画的に増やしている。業界や職種ごとの専門チームを編成している点は大きな差別化ポイントだ。デジタル投資を積極的に進めており、将来的な生産性の向上も期待できそうだ。

アシックス（7936）

■株価（11月21日時点終値）3744円 配当利回り（予）0.75％

ランニングシューズでは欧州と日本でトップシェアを獲得している同社は、強力なブランディングを背景とするキャッシュフロー創出力を武器に「中期経営計画2026」で連結総還元性向（利益に占める配当や自社株買いなどの割合）50%を目標に掲げている。直近では1000万株・300億円を上限とした自社株買いを実施（取得期間：2025年11月13日から26年1月31日）するとしている。上限株数を取得した場合の自己株式を除いた発行済株式総数に対する割合は1.4％となる。

前2024年12月期の営業利益は初めて1,000億円の大台に乗り、営業利益率でも業界トップクラスとなる14.8%を記録した。経費抑制や在庫回転率の向上などの収益性改善策も続けており、「中期経営計画2026」で掲げた「営業利益1,300億円以上」、「営業利益率17%以上」などの目標は、いずれも一年前倒しで達成できそうだ。

同社のブランド力はランニング市場だけにとどまらず、最近はテニスやアパレルなどへも拡大しつつある。世界比較では依然としてシェアの拡大余地は大きく、成長著しい新興市場でも存在感を拡大させている。ＡＩ（人工知能）に浸食されない健康産業のリーディングカンパニーとして、中期的な成長局面を迎えていると言えそうだ。

サンリオ（8136）

■株価（11月21日時点終値）5522円 配当利回り（予）1.12％

発行済株式総数の1.34％に相当する330万株・150億円を上限とする自社株買い枠を設定（取得期間：2026年2月10日まで）している。会社側は「足元の株価は当社が考える適切な水準を下回っている」、「株価状況や投資案件の状況等を総合的に考慮し、機会があれば今回に留まらず検討する」と明言するなど、さらなる株主還元の可能性についても含みを持たせている。

業績のボラティリティ（変動幅）が高い状態から脱却し、安定かつ永続的な成長の実現を目指して、IP（知的財産）ポートフォリオ拡充とマネタイズ多層化の戦略を推進している。特定のキャラクターや事業に依存するリスクを減らすため、「サンリオキャラクター大賞」などで新たなIPの創出や育成を行うほか、ゲーム、アニメ、デジタルグッズなど、収益化の手段を多様化させている。

グローバルな成長基盤づくりにも余念がない。北米、中国、欧州など海外市場の組織体制や販売網を強化し、地域ごとの特性に合わせたマーケティングを展開することで、海外収益の拡大を図っている。強力かつ豊富なキャラクター資産の強みは、世界に通じる競争優位性となりつつある。長期ビジョンでは時価総額5兆円企業を目指し、年平均10%以上の営業利益成長を持続させることを目標としている。

デクセリアルズ（4980）

■株価（11月21日時点終値）2921円 配当利回り（予）1.99％

スマートフォンや自動車、半導体などで不可欠な高機能材料・電子部品の開発・製造を手掛けている。反射防止フィルム、異方性導電膜（ACF）、光学弾性樹脂（SVR）などは、いずれも世界シェア50％を大きく上回る圧倒的シェアを確保するグローバルニッチトップ企業だ。

高成長を支えるのは、独自技術だけではない。米アップルなど最終製品メーカーの設計段階から開発に参加する「デザインイン」というビジネスモデルも大きな差別化要因だ。単に材料を供給するのではなく、顧客の技術課題を解決するソリューションを提供できることで、価格競争に巻き込まれにくい強固なポジションを築いている。技術的な参入障壁も高く、一度採用されると他社製品への切り替えが困難となる。

株主還元については、潤沢なキャッシュフローを原資とし、総還元性向の目安を40％程度という高い水準に設定している。足元では、発行済み株式数の1.42％にあたる250万株・50億円を上限に実施（取得期間：11月13日から12月23日）し、取得した自社株は26年1月16日付で全て消却する計画だ。

アバントＧ（3836）

■株価（11月21日時点終値）1837円 配当利回り（予）1.74％

取得上限150万株、または20億円とする自社株買いの実施（取得期間：2025年11月28日から翌年5月29日）で取得した株式は、2026年6月30日付で全て消却予定だ。最大の強みは、連結会計ソフト分野における圧倒的シェアだ。中核製品である「DivaSystemLCA」は、ニッチかつ参入障壁の高い連結会計パッケージ市場において、2024年度実績で14年連続トップとなる42.8%のシェアを獲得している。

「連結会計システム」は連結決算に必要な機能が網羅された製品で、データ収集から連結処理、開示までを一貫してサポートできる。複雑な処理にも対応可能であるため、一度導入されるとリプレイス（他社製品への乗り換え）されにくく、強固な顧客基盤を築きやすい。

2023年6月までの前中期経営計画では、5カ年で売上高1.8倍、営業利益2倍という高成長を実現した。現中期経営計画では、CAGR（年平均利益成長率）25％以上を基準に、売上高2倍の伸びに対して3倍増の利益創出を目指している。現在30％台のストック売上高比率の水準を高めることができれば、会社側が目指すROE（株主資本利益率）20％台、PER（株価収益率）30倍台の株価指標の水準達成も視野に入ろう。

株式市場の振れ幅が拡大する中、長期金利の高止まり、ＡＩ関連銘柄や暗号資産の調整拡大などが続けば、ここ数年の調整局面（2025年4月、2024年8月）の再来を思わせる場面も懸念されてくる。ただし、いずれの調整も短期間で終息しており、とりわけ自社株買いを実施している銘柄のパフォーマンスは堅調だったことは記憶に新しい。株価の調整局面があれば、自社株買いのアナウンスメント効果が再び高まる期待があろう。

