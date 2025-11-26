【大阪】衝撃の2千円！新人が選んだ地酒3種と料理＠ホテルユニバーサルポート

「ホテル ユニバーサル ポート」では、2025年10月14日から日本酒フェア「SAKE COLLECTION」がスタート。新入社員が企画から銘柄選定まで手がけ、関西を中心に全国各地の地酒や、大阪産（もん）を使ったオリジナル料理を楽しめる特別なフェアです。価格は2,000円（税込・サービス料込）。リーズナブルながら、ホテルならではの上質な空間で本格的な味わいを堪能できます。

全国の個性豊かな日本酒3種を飲み比べ



館内1階の「ラウンジR」では、味わいも香りも異なる3種の日本酒を厳選。

それぞれの個性を飲み比べながら、好みの一杯を見つけられます。

・秋鹿 歌垣 純米吟醸（大阪・能勢）

大阪・能勢町産｢山田錦｣を低温で丁寧に仕込み、キリッとした酸味とまろやかな旨みが広がる一本。

・東洋美人 大辛口 純米吟醸（山口）

辛口でシャープな口あたりながら米の旨味も感じられ、食事と一緒に楽しみやすい上品な味わい。

・三井の寿 ワイン酵母で造った純米吟醸（福岡）

ワイン酵母を使用しフルーティで華やかな香り。日本酒初心者にも飲みやすく、女性にも人気です。

西洋菓子舗不二家の限定福袋！ペコちゃん人形＆人気商品を詰め合わせ

和のペアリング料理には大阪産食材も

お酒に合わせて提供される、シェフこだわりの和食3品も魅力です。日本酒の味を引き立てる工夫が随所に施されています。

・大阪産しらすのタルティーヌ

大阪産のしらすを奴葱と白ごまで和え、オリーブオイルで仕上げ。下に敷かれた塩気のきいたクラッカーが絶妙で、香ばしさと塩味が日本酒を引き立てます。 自宅で真似したくなります。

・茄子の浅漬け

鰹と昆布の出汁で漬け込み、仕上げに鰹節を添えたあっさり味。どの銘柄とも相性抜群で口をリセットする名脇役です。

・椎茸と鶏肉の旨煮

出汁と調味料でじっくり煮込み、椎茸の旨味が鶏肉に染み込んだ深い味わい。甘めの風味が辛口の日本酒と好相性です。

若手社員が生んだフレッシュな挑戦

企画を担当したのは、新入社員の佐藤千尋さんと水谷亮太さん。銘柄選定から料理メニュー提案まで、自らの手で形にしました。

佐藤さんコメント

｢若手の意見が反映され企画が実現し、とても嬉しいです。ラウンジで日本酒の魅力を伝えるため、引き続き勉強していきます。｣

水谷さんコメント

｢入社まもない立場で企画に携わり、日本酒選定の経験が自身の成長につながりました。お客さまに『また来たい』と思ってもらえるサービスを目指します。｣

若手の情熱とホテルの柔軟な発想が融合し、新しい日本酒体験が誕生しました。

終わりに

ホテルで日本酒の飲み比べ、手頃な価格ながら、料理・空間・ストーリーのすべてが丁寧に作り込まれています。非日常空間で“日本の粋”を感じる特別なひとときを、ぜひ体験してみてください。

｢SAKE COLLECTION｣開催情報

開催期間：2025年10月14日（火）～※終了日未定

場所：ホテル ユニバーサル ポート 1階｢ラウンジR｣

(大阪市此花区桜島1-1-111)

提供時間：15:00～21:30（L.O.21:30）

内容：日本酒3種＋料理セット 2,000円（税込・サービス料込）

※季節や仕入れ状況により内容が変更になる場合があります。

※お酒は20歳以上の方のみ。