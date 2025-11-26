震度5強の熊本・産山村で落石や車の事故…阿蘇市では70代女性が病院搬送　熊本でM5.8の地震　今後1週間程度は同規模の地震に注意　

熊本・産山村で25日、最大震度5強を観測する地震がありました。

気象庁は、今後1週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼びかけています。

25日午後6時1分ごろ、熊本・阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.8の強い地震がありました。

この地震で震度5強を熊本・産山村で、震度5弱を阿蘇市、大分・竹田市で観測しました。

産山村を走る県道40号線では複数の落石が確認され、車の事故が発生しました。

けが人はいないということです。

被害にあった車の運転手は「この大きい岩は目に入ったが、この辺に小さい岩が落ちていた。気づいてブレーキをかけたときには遅く、それ（岩）に乗り上げた。ぶつかった」と話します。

また、阿蘇市によりますと、70代の女性が自宅で転倒して病院に搬送されました。

気象庁は、揺れの大きかった地域では、落石や崖崩れが起きやすくなっている可能性があるとしています。

また、今回の地震は火山性ではなく横ずれの断層型で、地殻内で発生した地震とみられることを明らかにした上で、今後1週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼びかけています。