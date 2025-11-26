セ、パ両リーグのベストナインが25日に発表され、セ覇者の阪神から本塁打と打点の2冠に輝いた佐藤輝明三塁手ら12球団最多の7人が選ばれた。同一チームから7人受賞は、セでは1953年巨人と並び最多タイ。パを制し日本一となったソフトバンクからは周東佑京外野手ら4人が選出された。

日本一のソフトバンクからはリーグ最多の4選手が受賞した。モイネロと牧原大、柳町は初受賞、周東は2年連続2度目となった。

投手部門のモイネロは、24試合登板で12勝3敗、防御率1・46で最優秀防御率も獲得。有効投票総数229票中、155票を獲得し、2位の伊藤（日本ハム）に大差をつけた。左腕は「とてもうれしく、光栄に思う」と率直な思いを語った。

二塁手部門の牧原大はプロ15年目で自身初の規定打席に到達。打率3割4厘で、育成出身選手では初の首位打者を獲得した。牧原大は「今後も狙っていきたい賞」と高みを見据えた。

柳町は外野手部門トップの226票を集めた。開幕2軍ながら、交流戦では最優秀選手に輝いた。初の規定打席で最高出塁率のタイトルを手にし、牧原大と最終盤まで首位打者争いを繰り広げた。「1年間頑張ってきた証しで大変うれしい。来年も取れるよう、がむしゃらに頑張りたい」。周東も「来季は一年通してグラウンドに立って、3年連続で選んでもらえるように」とさらなる奮起を誓った。

（鬼塚淳乃介）