記録的な猛暑や豪雨、海面上昇といった気候変動の悪影響が深刻度を増しているのは明らかだ。にもかかわらず世界は分断に陥り、克服する道筋を描けないでいる。

こうした現状を見せつけた国連気候変動枠組み条約の第30回締約国会議（COP30）だった。ブラジルで開かれ、2週間にわたって協議した。

焦点は二酸化炭素（CO2）を出す化石燃料からの脱却だった。脱却を具体化させる工程表の策定は全会一致とならず、合意文書への記載を断念した。欧州など80カ国以上に賛同は広がったものの、産油国の反対が強硬だった。

途上国が気候変動による災害に備える資金についても対立した。草案では2030年までに資金を3倍に増やすとしていたが、負担増を警戒する先進国が反対して「35年まで」に後退した。日本も慎重な立場だった。

温暖化対策の国際ルール「パリ協定」は、世界の平均気温の上昇幅を産業革命前と比べて1・5度以内に抑える目標を掲げてきた。この目標達成に向けた対策の加速を促すことについては、合意文書にかろうじて盛り込めた。

より多くの成果を望んでいた欧州各国は、パリ協定に基づく取り組み自体の崩壊を懸念して妥協したとみられる。

今回の会議はパリ協定の採択から10年の節目に当たる。次の10年に向け、各国の目標をどれだけ前進させるかが期待されていた。冷や水を浴びせたのが米国だった。

「気候変動は詐欺」と主張するトランプ大統領はパリ協定からの脱退を決め、COP30に代表団を送らなかった。世界で2番目のCO2排出国である米国が参加しなかったことで盛り上がりを欠いた。

気候変動対策は不断の努力が不可欠である。国際協調の停滞は、地球環境の悪化に直結する。米国には経済大国としての責任がある。

会場には米国の多くの州や市民団体の代表が姿を見せ、連帯の姿勢を示した。分断を乗り越えて危機感を共有し、気候変動に立ち向かいたい。

世界気象機関によると、24年の世界平均気温は初めて、産業革命前を1・5度以上、上回った。それでも国連のグテレス事務総長は、目標達成は可能と訴える。

各国が国連に報告した計画通りに取り組めば、1・5度目標には不十分だが、温室効果ガスの排出量は減少に転じる。実際、パリ協定の採択前より気温の上昇軌道は緩やかになっており、協定には一定の効果がある。1・5度目標を諦める必要はない。

世界全体を見れば、脱炭素の潮流が不可逆のものになりつつある。24年に導入された発電設備容量の9割は再生可能エネルギーだった。電源構成に占める再エネの割合は、石炭火力を上回り最大になりつつある。

石炭火力への依存から抜け出せていない日本は、この潮流に乗り遅れてはならない。