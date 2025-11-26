大分市佐賀関の大規模火災は発生から1週間となった。避難所となっている佐賀関市民センターでは、100人を超える住民が身を寄せる。避難した住民たちの暮らしと心を支えている一つが「温かい食事」。初期の炊き出しに活躍しているのが、コープおおいた（本部・大分市、青木博範理事長）の災害支援先発隊CODRA（コドラ）だ。

CODRAは、火災発生翌日の19日に避難所の物資搬入の手伝いと食材提供に動き、20日にはキッチンカー「むすびや」を持ち込んで昼食から炊き出しを開始した。職員6〜13人が交代で昼は主に汁物、夜は主食と副菜などを提供している。リーダーの竹之下梨沙さん（46）は「避難所の食事は単調になりがち。温かくメリハリのあるメニューを考えたい」と話す。

これまでにおでんや寄せ鍋、姫島村の漁師から届いたタチウオの煮付けなどを調理して被災者に提供した。高齢者が多いため、味付けは薄く野菜は多めに。ご飯については、一人一人から量を聞き取りながらよそっている。

CODRAは、日田市などが被災した2017年の豪雨をきっかけに、20年に発足。職員約50人が所属する。「むすびや」は23年10月に購入。24年1月の能登半島地震が初めての出動で、県内外の被災地で活動している。

「むすびや」は23日に佐賀関を離れ、12月1日まで能登半島で活動する。CODRAの佐賀関での先発支援は、11月27日まで続ける予定。（床波昌雄）