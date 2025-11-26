大分市佐賀関の大規模火災で、日田市のNPO法人「リエラ」の松永鎌矢代表理事（36）が、被災者の避難所となっている佐賀関市民センターに入り、行政やボランティア機関、炊き出し支援の団体などをつなぐ「調整役」として活動している。多岐にわたってサポートし、「行政が何から手を付けていいか分からない部分、隙間の部分の役割分担を考えて動きたい」と避難所運営を陰で支える。

松永さんがセンターを訪れたのは、火災発生翌日の19日。当初は被災者への炊き出しをしようと被災地入りしたが、既に他の団体が実施していたため、速やかに活動内容を変更して状況に対応。持ち込んだプラスチック製の簡易ベッド約30台やパーティションを生協の職員たちと一緒に組み立て、床に寝ることを強いられていた被災者がゆっくり休めるようにした。

リエラは、災害時のボランティア活動などに取り組みながら、県の委託を受けて県内各地で防災研修会などを開いてきた。その縁で松永さんは、各自治体の防災担当者となじみが深いという。災害は突然発生する。行政が避難所の運営に不慣れな部分も多い。松永さんは今回、ボランティアを申し出ている民間団体などとの調整役を買って出た。

火災発生から1週間。被災者の食事用に市が弁当を発注しようとする時に、民間団体からも炊き出しの申請があり、食事がかぶるのを防ぐため1週間の食事のスケジュールを組んだ。スケジュールの中に汁物がない日があれば、自ら100人分のみそ汁やスープを作って、被災者一人ずつに配布した。

災害の規模が大きいほど避難所に関わる団体の数は多くなり、調整が不可欠となる。発生直後はなおさらだといえる。松永さんは「空飛ぶ捜索医療団」の応援チームや、高齢者や障害者、乳幼児らを支援する災害派遣福祉チーム（DWAT）とも、避難所の環境整備や物資調達を巡って打ち合わせを行った。

日田の拠点とは別に、NPO活動のため大分市で借りているアパートと、佐賀関とを往復する日々が続く。「避難所の状況は刻々と変わっている。被災者が早く落ち着いて暮らせる状況になってほしい」と話す。（稲葉光昭）