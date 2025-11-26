「公害の原点」とされる水俣病で犠牲になった全ての命に祈りをささげる「火のまつり」が22日夕、熊本県水俣市の水俣湾埋め立て地の親水護岸で営まれた。患者や遺族、市民ら約400人が参列し、慰霊とともに地域の再生を願った。

患者や被害者、市民らでつくる実行委員会の主催。水俣病被害や鎮魂の思いを後世に伝えようと1994年に始まり、今回で28回目となった。

午後5時半すぎ、「里」「海」「山」「患者遺族」の「四つの祈りの火」を集めて大たいまつに点火。「もやいの火」が燃え上がった。参列者は、菜種油の廃食油を再利用したろうそくがともった竹灯籠を祭壇に手向け、手を合わせた。

地元の袋小の児童たちは、市立水俣病資料館の語り部で認定患者の故杉本栄子さんらが創作した「2001水俣ハイヤ節」を披露し、参列者と一緒に踊った。市民による太鼓演奏や合唱もあった。

吉永理巳子実行委員長（74）は「当初からの実行委のメンバーも高齢になった。若い人たちの力を借りながらこれからも火をともし続けたい」と話した。今回、幅広い世代に参加してもらおうと、関連イベントとしてマルシェを初めて催した。（古川剛光）