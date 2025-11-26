¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¹¬¤»´ê¤¦¥³¡¼¥®¡¼¥«¥Õ¥§¡¡ÈË¿£°úÂà¸¤¿·¤·¤¤³èÌö¤Î¾ì¤Ë¡¡ÅìÈàµÏÄ®¡ÖDOG¡¡HILL¡×¡¡
¡¡ÂçÂ¼ÏÑ¤ò¸«²¼¤í¤¹µÖ¤Ë¤¢¤ëÄ¹ºê¸©ÅìÈàµÏÄ®¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖDOG¡¡HILL¡×¡£¤³¤³¤Î¼ç¤Ê¡È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡É¤ÏÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤Î¥³¡¼¥®¡¼¸¤¤¿¤Á¤À¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´äºê½¨Â§¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿¡ÖÈË¿£°úÂà¸¤¡×¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¡ÖË¬Ìä¤¹¤ë¡×µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìó30ÀÊ¤¢¤ëÅ¹¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÃë¿²¤ò¤¹¤ë»Ò¡¢¸¼´Ø¤ËµÒ¤ò½Ð·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯»Ò¡¢¤Ê¤Ç¤é¤ì¤ÆÊ¢¤ò¸«¤»¤ë»Ò¡Ä¡£¾ï»þ10É¤¤Û¤É¤¬¡È½Ð¶Ð¡É¤·¡¢¼«Í³¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤Î2³¬¤ÈÅ¹ÊÞÎ¢¤Ï¸¤¼Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¤¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÅ¹¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¡£
¡¡´äºê¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥®¡¼¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï´Ç¸î»Õ¤À¤Ã¤¿Ìó30Ç¯Á°¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¸¤¼ï¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¿¨¤ì¹ç¤¦¤È»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¥É¥Ã¥°¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÉ¤¡¢¤Þ¤¿°ìÉ¤¤ÈÈË¿£¤µ¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¸¤¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë»Ò¸¤¤ò¾ù¤í¤¦¡×¤ÈÂà¿¦¸å¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯¤Ë60¡Á70É¤¤Î»Ò¸¤¤¬ÁãÎ©¤Á¡¢Á´¹ñ¤«¤é°é¤Ã¤¿¸¤¤ò¸«¤»¤ËÍè¤ë»ô¤¤¼ç¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Öµ¤·Ú¤ËÎ¤µ¢¤ê¤·¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È2010Ç¯¤´¤í¤«¤é¿©»ö¤ä°û¤ßÊª¤òÄó¶¡¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥«¥Õ¥§¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÌó50É¤¤ÈÊë¤é¤¹¡£È¾Ê¬°Ê¾å¤ÏÈË¿£°úÂà¸¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë10ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¸¤¤Ç¡¢»ó¤ÏÈË¿£Ç¯Îð¤ä²ó¿ô¤ÎÀ©¸Â¤òÄê¤á¤ëÆ°Êª°¦¸îË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð»º¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¾ù¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¼êÊü¤µ¤º¤Ë¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³èÌö¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¸¤¤ò»º¤ó¤Ç¤¦¤Á¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡×¤È¤Î¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÎð¸¤¤ÎÂ¾¤Ë¤â»ô¤¤¼ç¤Î»àµî¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤ä¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÂ¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£±ÂÂå¤Ï·î20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÈÄÌ±¡Èñ¡É¤â¤«¤µ¤à¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¸¤¤Ë¤â¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¡£°ú¤¼è¤Ã¤¿¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤Ï¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¡¢ÁãÎ©¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸òÎ®²ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½¸¤Ã¤¿¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Î¸¤¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¡£¡Ö¥³¡¼¥®¡¼¸¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢»ä¤Ë¤â¹¬¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë