¡¡Ä¹ºê»ÔµÄ²ñ¤Ï25Æü¡¢ÄêÎã²ñ¤ò³«²ñ¤·¡¢¼¡¤Î²þÁª¤«¤éÄê¿ô¤ò¸½¹Ô¤Î40¤«¤é36¤Ë4¸º¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£»Ô¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿µÄ°÷Äó°Æ¤Ç¡¢Æ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬¹ÔÀ¯¤ËÆÏ¤­¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¹¤ëÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤â½Ð¤¿¡£µÄ²ñ»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ¤Ï2009Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡ÄêÎã²ñ¤Ë¤Ï¡¢48²¯3021Ëü±ß¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É30·ï¤¬¾åÄø¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¤ÊÆâÌõ¤Ï°ðº´»³Å¸Ë¾ÂæÃó¼Ö¾ì¤Î¥²¡¼¥È¹¹¿·Èñ700Ëü±ß¤Ê¤É¡£24Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ä»Ô¿åÆ»»ö¶È²ñ·×¤Ê¤É·è»»14·ï¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£

¡¡²ñ´ü¤Ï12·î12Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ï11·î28Æü¡¢12·î1¡Á3Æü¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë