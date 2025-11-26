容疑者の追跡や行方不明者の捜索に当たる嘱託警察犬の審査会が長崎市稲佐町の三菱球場であり、一般家庭で調教された12匹が参加した。県警には自前の警察犬はおらず、民間で飼育・訓練された嘱託犬を活用している。委嘱の任期は2年間で、更新の時期に行われる審査での合格が条件。25日に審査結果が公表され、11匹がパスした。

地面に残ったにおいをたどって遺留品を探す「足跡追及」と、新たに導入された「地域捜索」の2科目を実施。地域捜索では空気中に漂うにおいを頼りに四つあるテントのうち、人の隠れたものを見つけ出した。県警鑑識課によると、行方不明者の捜索では、においなどの痕跡が雨や風で流されることが多く、より実践的な審査だという。

11匹は1〜10歳で、今後は県警からの要請を受けて出動する。会社員の栗崎栄さん（59）＝長崎市矢上町＝は3歳のジャーマンシェパードの「ルーシー」と2度目の挑戦で合格。「日々の訓練を続けていきたい」と話した。

県警によると、今年の警察犬の出動は1月〜9月末で26件。うち25件が行方不明者の捜索だった。審査会は広く参加を募るために来年から1年ごとに行い、委嘱の任期も変更予定という。（鈴鹿希英）