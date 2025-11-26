29日の最終戦で勝利もしくは引き分ければサッカーJ1昇格−。そんなV・ファーレン長崎（V長崎）の応援機運を高めようと、長崎市議会は25日に開会した定例会の議場で、市議や市幹部全員がクラブカラーの青色Tシャツを着用した。同市がチームの本拠地であることから実施した1日のみの限定パフォーマンス。29日は徳島県でのアウェー戦のため、長崎の4市町ではパブリックビューイング（PV）があり、運命の一戦に望みをかける。

議場では、チームの紋章入りで「ALL NAGASAKI」と書かれた応援Tシャツを着た73人によって、いつも通り“まじめ”に議事が進んだ。

終盤に岩永敏博議長が「V長崎のJ1昇格で長崎が活性化することに期待している」とTシャツ着用の理由を説明。「頑張ろう」三唱の音頭を取り、市長を含めて議場の全員で拳を突き上げた。市役所1階の窓口職員約200人も7日から同じTシャツで業務に当たっている。

J1昇格となれば8年ぶりとなる。29日は午後2時のキックオフで、長崎市▽諫早市▽雲仙市▽波佐見町−でPVが予定されている。（貞松保範）