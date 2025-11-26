「出来合いのお惣菜」大調査！よく買う商品や食べる頻度は？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第365回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、食卓の救世主的【出来合いのお惣菜】に関するアンケート結果をまとめてみました。よく買う商品や食べる頻度など、出来合いのお惣菜にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「出来合いのお惣菜」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: 出来合いのお惣菜、買う頻度は？
忙しい日でも食卓を支えてくれる、心強い味方「出来合いのお惣菜」。実際に、みなさんはどのくらいのペースで購入しているのでしょうか？
気になる第1位は「週に数回」。続いて2位に「月に数回」がランクインしました。平日のバタバタする日や、休日にちょっとラクしたい時など、あと一品を埋める存在として活用されているようです。一方で、「あまり買わない」が19％、「毎日買う」という方も9％という結果に。
完全に頼るのではなく、手作りと組み合わせながら、健康や家計に配慮して選んでいる方が多い印象でした。出来合いのお惣菜は、忙しさや気分に合わせて、生活スタイルに上手く取り入れている様子が見えてきました。
■Q2: よく買うお惣菜は？
1位は、大人も子どもも大好きな「唐揚げ」がランクイン！続く2位は、ホクホク食感がたまらない「コロッケ」でした。揚げ物は、おうちで作るとなると、あと片づけや油はねの掃除が大変です。出来合いのお惣菜ならば、気軽にサクッと食感やジューシーなうま味を味わえますね。そして3位は「サラダ」がランクイン。ポテサラやコブサラダ、コールスローなど具だくさんのサラダは種類が豊富なのが魅力です。そして4位は「焼き魚」。魚焼きグリルがない方も、お惣菜であれば手軽に焼き魚が楽しめます。唐揚げ、コロッケ、サラダに焼き魚。どれも食卓の満足度を高めてくれるうえ、栄養管理もしやすいお惣菜です。
■Q3: 出来合いのお惣菜、選び方は？
・1位 値段 52%
・2位 栄養バランス 30%
・3位 量 12%
・4位 カロリー 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,428票
1位は、半数以上の方が選んだ「値段」！普段の買い物だからこそ、家計に寄り添えるかどうかが、重要なポイントです。 2位は「栄養バランス」。おひたしやサラダなど、野菜不足を感じた時は、野菜メインの副菜など、献立に合わせて選べるのがポイントです。3位は「量」がランクイン。育ち盛りのお子さんがいるご家庭では必須かもしれませんね。そして4位は「カロリー」と、健康面への意識も高い結果に。出来合いのお惣菜はそれぞれのニーズに合わせて選択していることが分かりました。
■Q4: あったらうれしいお惣菜は？
・1位 ごちそう系 61%
・2位 低カロリー 20%
・3位 世界の料理 15%
・4位 ビーガン 4%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,089票
今日はちょっと特別なごはんにしたい…外食したいけれど時間がない…など、そんな願いをかなえてくれる「ごちそう系」が第1位！続いて2位は「低カロリー」がランクイン。ダイエット中でもたくさん食べたいという方は、カロリー重視になりますね。 3位は、毎日のごはん作りのマンネリを防ぎ、新しい味が楽しめる「世界の料理」でした。そして4位は、少数ながらもニーズがあった「ビーガン」でした。食卓の満足度を上げつつ、ヘルシーで新しい発見ができるお惣菜が求められている結果となりました。
忙しい日など、あと一品ほしい時に頼りになる出来合いのお惣菜は、私たちの暮らしの強い味方ですね。今回のアンケートからも、食卓を彩る大切な存在として親しまれている様子がうかがえました。忙しい日は出来合いのお惣菜を上手に取り入れて、無理なく暮らしていきましょう！それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
