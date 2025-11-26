バレーボール大同生命SVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（鳥栖市）の進撃が止まらない。21、22日の両日に佐賀市のSAGAアリーナで行われた東レアローズ滋賀戦にいずれもストレート勝ち。連勝を11に伸ばした。通算11勝3敗で順位は3位。次節29、30日の両日は富山県の黒部市総合体育センターで、KUROBEアクアフェアリーズと対戦する。

全く予想していなかったのだろう。11連勝を飾った22日のGAME2で今季3度目のPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に選ばれたミドルブロッカーの荒木彩花選手（24）は驚きを隠せなかった。

「出来は良くなかったですし…びっくりしました」

両チーム最多となる5本のブロックポイントに加え、リーグで決定率1位（55・8％）を独走中のアタックでも13打数6得点。受賞の資格は十分でも、本人に自覚はなかった。

この日チーム最多17得点のステファニー・サムディ選手（27）や要所での決定力が光った北窓絢音選手（21）だけでなく、安定したトスワークで攻撃をつかさどったセッターの栄絵里香選手（34）や、前衛のブロッカーとの好連係でディフェンスを統率した守護神の西村弥菜美選手（25）ら候補者を挙げればきりがない。そんな現実が強さを物語っている。

「当たり前のことを当たり前に」−。今年6月に就任して以来、中田久美監督（60）が選手たちに唱え続けてきたことでもある。昨季まで散見された各セットの入りでの連続失点を含めたつまずきが影を潜めた。主導権を握ったまま試合運びができるようになった要因の一つが、今回の東レ滋賀戦でも効果的だったサーブだ。勢いに乗せると怖いオフェンスを封じるため、チーム全体で共有していたテーマでもあった。

ターゲットを徹底的に狙い、相手に思うような攻撃をさせにくくする−。この約束ごとを遂行したのが平山詩嫣選手（25）だった。2試合で計27本のサーブを打ち、失点はゼロ。置きにいくような安全第一ではなく、ネット最上部の白帯すれすれを狙った攻めのボールを「さりげなく」打ち込み続けた。

途中からコートインした選手たちも、各選手が各プレーを確実にこなした。後衛での守備固めで登場した高橋葵選手（19）が先輩リベロの西村選手とともに相手のアタックを拾い続けると、強打が持ち味の吉武美佳選手（22）は2試合で9打数6得点。セッターの万代真奈美選手（27）はGAME2の第3セット中盤に、吉武選手との「ホットライン」で勝利への流れを加速させた。

11個の白星を連ねても、チームに浮ついたような様子はない。試合前練習中の「さりげない」光景となっているのが、中田監督と選手の対話だ。一対一で時には手を握りしめたり、優しくほほ笑んだりしながら短い言葉を交わす姿が目につく。

「考え方、捉え方、技術的なことですね。メンタルの強さも個々で違うので一概には言えないんですが、ネガティブなことは言わないようにしています。いい面を評価して、その精度を高めるための取り組み方や向き合い方をしていきましょうということです」

コミュニケーションの意図を明かした中田監督は「あっ！」と思い出したように、笑み交じりで続けた。

「私、叱るときは叱りますよ。駄目なところは駄目と…そこははっきりとですね。ダラダラした練習…練習のための練習をしているのが大嫌いなので。それだったら、もう休んだ方がいいっていうことで、1回か2回結構ぶち切れましたね。何のためにやっているのか、ということをしっかりと選手たちに理解してもらえるように、言うときは言っています、はい！」

これも中田監督流の「当たり前のことを当たり前に」実践できるようにするための絶妙なアプローチなのだろう。選手と適度な距離感を保ちながら、チームビルディングを進めていく。成果は「さりげなさ」という新たな強みとなって表れている。（西口憲一）